ABBA gjør comeback: - Dette hadde vi gitt opp for lengst

I en direktesendt YouTube-video avslørte bandet ABBA torsdag at de slipper et nytt album. Det får fansen til å juble. - Nå blir jeg jo ung igjen, sier artist Benedicte Adrian.

– Dette er veldig stort for oss fans, sier en entusiastisk Benedicte Adrian til TV 2.

Artisten er mangeårig ABBA-fan og ble mildt sagt sjokkert da nyheten om ABBAs comeback ble lansert torsdag kveld.

Hadde gitt opp

I en direktesendt YouTube-video bekreftet bandet at de slipper et nytt album, drøye 40 år etter at de gikk hver til sitt.

SPENT: Som en ivrig ABBA-fan gleder Adrian seg stort til å høre albumet, og håper på mange fler. Foto: Berit Roald

– 40 år siden sist, hvor stort er det?

– Det er jo kjempestort! Dette hadde vi egentlig gitt opp for lengst og trodde aldri skulle skje, sier Adrian.

Albumet «Abba Voyage» blir ti sanger langt og lanseres 5. november. Bandet har allerede publisert to av sangene torsdag kveld.

Håper på typisk ABBA-musikk

Benedicte Adrian ble kjent da hun slo gjennom med popduoen Dollie de Luxe i 1980. Hun har alltid hatt kjærlighet for pop og ABBA.

Adrian har ikke rukket å høre sangene da TV 2 tar kontakt, men har store forventninger til albumet.

– Jeg er kjempespent. Agnetha og Anni-Frid synger fint på egenhånd, men sammen er det helt magisk.

Hun håper på skikkelig tradisjonell ABBA-musikk slik vi er kjent med den.

– Jeg ønsker meg ikke alt for trist musikk, men noe av den oppdriften de alltid hadde i musikken sin. Det lyset i enden av tunnelen.

Holografiske konserter

I tillegg til albumet har bandet sagt at de skal spille holografiske konserter.

ABBA-medlemmenes hologrammer får med seg et liveband med ti musikere.

Etter planen skal de spille seks kvelder i uken, og konserten vil både ha sanger fra det nye albumet, men også gamle slagere.

– Nå må de bare kjøre på! Jeg håper på et album i året fremover, sier Adrian.