Carlsen etter første semifinaledag: – Jeg er ikke bekvem

Første semifinaledag ble en rask affære for Magnus Carlsen og Levon Aronian. Fire partier og fire remis betyr 2-2 og at semifinalen avgjøres i fredagens møte.

Carlsen var fornøyd med å få en kort dag på jobben, men ikke nevneverdig fornøyd med eget spill.

– Det var egentlig en sjeldent udramatisk dag. Det var egentlig kun det andre partiet det var noe særlig spennende, sier Carlsen i intervju med TV 2.

For Carlsen var tidvis i trøbbel mot sin armenske motstander i det andre partiet, men reddet remis.

– Jeg ga ham en del muligheter. Det er litt typisk meg. Jeg undervurderte helt konseptet hans. Jeg kunne fort ha tapt det partiet.

– Når innså du hvor mye trøbbel du var i?

– Hva skal man si, jeg innså egentlig aldri det. Jeg hadde ingen illusjoner om at jeg hadde forsvart meg bra, men jeg så ingen plan for ham.

Det betyr at finalejakten er helt åpen før fredagens partier. Skulle de to duellantene være likt etter fire partier da også, vil det bli omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon.

Carlsen innrømmer at han ikke fikk det til å stemme helt i torsdagens partier.

– Jeg er åpenbart ikke bekvem. Men det er helt OK. Største forbedringspotensialet fra i dag, er at jeg fikk altfor lite ut av de midtpartiene. Jeg forventet at han skulle være en bedre motstander enn Duda, og det viste seg å stemme.

– Jeg burde ha veldig gode sjanser ennå, men på et eller annet tidspunkt må jeg begynne å legge litt press på ham.