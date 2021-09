«Nye» Vipers med sliteseier i sesongpremieren

Fredrikstad - Vipers 23-33 (11-14)

649 tilskuere hadde tatt turen for å se Fredrikstad ta imot storlaget Vipers i sesongpremieren. Uten Heidi Løke og Nora Mørk var det fortsatt et stjernespekket Kristiansand-lag som møtte et ungt Fredrikstad.

Men det ble ingen plankekjøring for de regjerende Champions League-mestrene i plankebyen.

Etter seks minutter ledet Fredrikstad 3-1 og med til sammen 20 skuddbom og tekniske feil i førsteomgang på gjestene, sendte Ragnhild Walle Dahl likevel Vipers til en tremålsledelse til pause.

– Vi er veldig dårlig med ball. Vi skyter dårlig, vi spiller ganske tregt og kaster bort mye baller. Vi må være bedre offensivt og ta vare på de sjansene vi får, sa Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2 i pausen.

Etter pausen gikk Vipers opp i ledelsen 22-17, men så slo Fredrikstad tilbake og Benedicte Nesdal satte inn 21-22 med 12 minutter igjen på tavla.

– Det hadde ikke mange satt penger på, i alle fall ikke jeg, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

– De gir seg aldri og kommer tilbake, fortalte TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Men så satte Vipers inn et ekstra gir og gikk opp i en seksmålsledelse. De regjerende serie-, NM- og sluttspillmestrene vant til slutt kampen 33-23.

Debutant i Vipers og seksmålsscorer Isabelle Gulldén innrømmer at det var en hard kamp.

– De kommer med et bra tempo og tror på det. De har veldig bra gjennombruddsspillere, og vi havner litt på etterskudd.

– Det er litt som forventet. Jeg tror at alle kjenner at de har mer å gi og mer å hente i alle deler. Vi får ta tak i det til neste match, sier Gulldén.

Trener Gjekstad var heller ikke veldig fornøyd.

– Jeg er fornøyd med at vi vinner med ti mål, men det ser til tider ut som vi er på Brann-stadion en sen kveld. Det er ikke coaching i verdensklasse heller. Vi bytter litt på klokka og ikke alltid med hodet, så det blir rotete. Jeg er mest fornøyd med at vi vinner med ti.

– Jeg må gi Fredrikstad honnør for å spille mer trykk og det gjør det tidvis vanskelig for oss.