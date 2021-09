ABBA lanserer nytt album

I en direktesendt Youtube-video avslørte bandet ABBA at de slipper et nytt album og at de skal spille holografiske konserter.

Etter at det nylig dukket opp en verifisert Twitter-konto kalt «ABBA Voyage», har flere spekulert på om bandet endelig skulle legge ut på sin såkalte «Hologram-turné», som de først pratet om i 2016.

I en direktesendt Youtube-video bekreftet bandet torsdag at de skal slippe et spille holografiske konserter, og at de slipper et nytt album, drøye 40 år etter at de gikk hver til sitt.

Albumet «Abba Voyage» blir ti sanger langt, og skal lanseres i november.

De holografiske konsertene skal arrangeres i Olympiaparken i London.

Ny musikk

To av sangene på albumet, «I Still Have Faith In You» og «Don't Shut Me Down» ble spilt inn allerede i 2018. Torsdag ble disse to sangene lansert, som en smakebit på albumet.

– Det var egentlig bare to sanger, men så sa vi: «Tja, kanskje vi bør lage noen flere» sier Benny Andersson.

«I Still Have Faith In You» er en pianoballade som handler om bandets samhold.

– Da Benny først spilte melodien, så bare visste jeg at sangen måtte handle om oss, sier Björn Ulvaeus.

Join us at 5:45pm (UK time) this Thursday for a special livestream announcement on YouTube. The journey is about to begin.https://t.co/BxY6Fk8HpN#ABBAVoyage #ABBA pic.twitter.com/MioZavGZ4J — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 31, 2021

Direktesendt lansering

I lanseringsvideoen kunne man følge bandets lanseringsfest i Stockholm, samtidig som det ble vist klipp med andre ABBA-fans fra rundt om i verden.

Rett før avsløringen fikk man se klipp og bilder fra ABBAs tidlige dager som band, akkompagnert av låten «I Still Have Faith In You».

Twitter-konto

I Twitter-kontoens beskrivelse står det «Takk for at dere ventet, reisen er i ferd med å begynne. Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid.»

I kontoens forsidebilde kan man tilsynelatende se fire formørkede soler.