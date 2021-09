Lange køer for å få psykisk helsehjelp: – De har lovet mer enn de klarte å holde

Helseminister Bent Høie ambisjonene har vært større enn resultatene. – Hjelper ikke at han er fornøyd med egen innsats når resultatene er brutale, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Nær én av fire pasienter med henvisning til psykisk helsevern blir avvist, ifølge Riksrevisjonen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier i TV 2s valgstudio at Høyre har prioritert psykisk helse fra A til Å de siste åtte årene.

Han sier at «ambisjonene har vært større» enn det de har fått til de siste åtte årene.

– De høye ambisjonene Høyre satte seg, har vi ikke nådd ennå, sier Høie.

I en rapport fra juni slo Riksrevisjonen fast at mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, og at det er alvorlig for folk i en sårbar situasjon.

Riksrevisjonens undersøkelse viste at psykisk helsevern avviser omtrent én av fem henvisninger.

HJELP: Til tross for storsatsing på psykisk helse, sier helseminister Bent Høie, trenger flere hjelp. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ikke oppfylt lovnaden

Han sier at rapporten fra Riksrevisjonen er årsaken til at Høyre har psykisk helse som en hovedsatsing de neste fire årene.

– Flere har blitt syke, flere har behov for hjelp, så på tross av vår kraftig satsing på psykisk helse, så er det behov for mer satsing, sier Høie.

– Høyre gikk til valg på at det skulle brukes mer penger på psykisk helse enn på somatisk helse, altså fysisk helse. Du kalte det «den gyldne regel». I løpet av årene du har vært helseminister, har det vært ett eneste år hvor du har oppfylt den regelen?

– Nei, den regelen har ikke blitt oppfylt, men den regelen har ført til en kraftig prioritering, og det er også hensikten, sier Høie.

– Hvorfor har ikke regelen blitt oppfylt ett eneste år du har sittet som minister?

– Det er fordi det er veldig krevende å få til en så kraftig prioritering av psykisk helse som det Høyre hadde ambisjoner om, sier han.

Lyver til seg hjelp

Fredag skriver TV 2 om musiker og produsent Carl-Viktor Guttormsen (26) som ga opp å stå i offentlig behandlingskø for å få hjelp av psykolog til panikkangsten.

Han fikk beskjed av fastlegen at ventetiden var seks måneder. I stedet har han brukt mellom 10-15.000 kroner på privat psykolog.

Flere TV 2 har snakket med opplever at de må lyve på seg selvmordstanker for å få hjelp.

– At jeg skal si at jeg skal ta livet mitt for å få hjelp. Det bør ikke være nødvendig, sier Carl-Viktor.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, mener Høie må ta ansvar for at de ikke har holdt valgløftene de lovet for åtte år siden.

– Det hjelper ikke at han er fornøyd med egen innsats når resultatene er så brutale, sier Tajik.

– Tilbudet er altfor variert. Du er avhengig av hvor du bor om du får hjelp eller hva slags hjelp du får. Til og med er det folk som ikke får hjelp i det hele tatt. Konsekvensene kan bli fatale. Det handler om at Høyre og Høie har lovet mer enn det de har klart å holde, sier Tajik videre.

Hadia: – Har hatt noen perioder i livet som har vært mørke

Budsjettlekkasje

Helseminister Høie sier at en av hovedutfordringene er mangel på fagfolk.

Han kommer med budsjettlekkasje og sier at i neste statsbudsjett vil de øremerke 31 utdanningsstillinger til psykiatere.

Statsråden sier videre at de kommer til å satse videre på psykisk helse i kommunene, med flere psykologer og flere helsesykepleiere.

Han lover også at personer som blir henvist til barne- og ungdomspsykiatrien, skal få vurdert sin sak innen 30 dager, og de skal møte en spesialist.

– Ikke ambisiøst nok

Tajik sier det er tre ting Arbeiderpartiet vil gjøre dersom de får makta: Tidlig innsats, få opp kapasiteten på behandling og tenke nytt, som å ta i bruk nye metoder.

– Men Tajik, det høres ut som dere begge vil få til dette, også Jagland-regjeringen. Bondevik-regjeringen ville få til dette, også Stoltenberg 1 og 2 ville satse på psykisk helse. Hvordan skal du få til dette som ingen av de andre har gjort?

– Man kan jo bli desillusjonert av mindre. Når man ser at det er mange som trenger hjelp, og som ikke får den hjelpen de trenger. Riksrevisjonen har gitt en knusende dom, og det er avstand mellom hva Høyre har sagt hva de vil gjøre og hva de har gjort, så er det behov for nye ideer og ny gjennomføring, og vi mener det er viktig det vi foreslår, sier Tajik.

Høie sier han er enig i det Tajik sier.

– Det er helt i tråd med vår politikk, men det er ikke ambisøst nok. Dette er utfordringen i verden, sier statsråden.