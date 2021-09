Steen om test-kritikk: – Hvor lenge er det igjen til valg?

Mandag ble det meldt om timelange køer ved Bryn teststasjon i Oslo, samtidig som kommunens digitale system for å bestille time sviktet.

Onsdag ble det satt ny smitterekord i Oslo, og Oslos byrådsleder Raymond Johansen erkjente at han har bedt de nasjonale helsemyndighetene om råd til hvordan de kan begrense smitten.

Leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), reagerer på at Oslo kommune var «lite forberedt» på en smitteøkning for andre høst på rad.

– Vi var jo i nøyaktig samme situasjon i fjor, og da kritiserte vi jo også testkapasiteten i Oslo, sier Stenersen til TV 2.

Hun mener at kommunen burde ha vært klare med flere tester ved skolestart, og at de bør øke kapasiteten gjennom å ansette flere, og gjennom å hyre inn private aktører.

– Vi tenker at det er lurt å være tydelige, og si at vi ikke aksepterer denne situasjonen, fortsetter Stenersen, som også er nummer 3 på Oslo Frps stortingsliste.

Overraskende

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg innrømmet nylig at de undervurderte hvor stor smittespredningen ville være i forbindelse med skolestart.

Stenersen sier at det er «lov å regne feil», men mener likevel at Oslo burde ha vært bedre forberedt.

– Det vi gjør nå, er å kalle inn byråden og direktøren i helseetaten for å redegjøre for situasjonen, og så kommer vi til å presentere forslag til hvordan man kan bedre situasjonen etter det, sier hun.

Valgkamp

Da TV 2 spør helsebyråd Robert Steen (Ap) om hva han mener om det Stenersen sier, avfeier han det som et klassisk valgkamputspill, og svarer ironisk:

– Hvor lenge er det igjen til valg?

– Men om jeg skal være alvorlig, så kan jeg si at jeg er veldig imponert over det som gjøres ved teststasjonene våre. Jeg tenker jo at Stenersen som leder for helseutvalget også bør berømme deres innsats, snarere enn å kritisere den, fortsetter Steen.

Helsebyråden påpeker at det i Oslo onsdag ble testet om lag 9200 personer, hvilket tilsvarer 9,2 prosent av Oslos befolkning på ukesbasis. Det vil igjen være cirka dobbelt så mange som det Oslo satte seg som mål å teste ukevis i september i fjor.

Han sier også at de nå tar flere grep, blant annet gjennom å masseteste barn og unge ved skoler i kommunen.

– På mandag startet vi med massetestingen av alle skoleungene, og dobler da de facto antallet tester i byen. En del av dette vil jo ta av trykket på teststasjonene.

Senker ikke kapasiteten

Steen understreker også at han har snudd om planene om å legge ned teststasjonene på Aker sykehus og ved Bryn brannstasjon, og sier at stasjonene vil være operative inntil smittesituasjonen tillater nedlegging.

Han sier også at de i Oslo allerede har en del avtaler med private aktører, deriblant Dr. Dropin og Legevakt Vest, og at cirka en tredjedel av testene i Oslo allerede gjøres av private aktører.

Han sier at de i byrådet nå ønsker å se resultatene fra massetestingen, før de foretar seg noe annet.

– Det er selvfølgelig ikke bærekraftig å holde på sånn som vi gjør nå, med å teste ti prosent av Oslos befolkning hver uke. Så vi får håpe at dette også er blåst litt opp av at folk nå får luftveissykdommer og influensa, og at man da tester seg for sikkerhets skyld.

Avslutningsvis påpeker han at valgdagen nærmer seg med stormskritt.

– Jeg kan love deg at det blir færre av saker som dette etter valgdagen 13. september, sier helsebyråden.