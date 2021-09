Brudd i forhandlingene mellom Bråthen og Skiforbundet

Bråthen hevder at han er blitt tilbudt flere andre stillinger i hoppsporten, men fortsatt ønsker Skiforbundet å få inn en ny sportssjef.

VG omtalte saken først.

– En slik løsning vil ikke bare gjøre oss sårbare for de problemstillinger som følger med når en ny person skal tre inn i teamet, noe som ville være spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, skriver Bråthen i en uttalelse og fortsetter:

– Det som imidlertid oppleves som mye verre, er at de løsningene som er foreslått vil tappe norsk hoppsport for enda flere av våre allerede knappe ressurser, og svekke den sportslige satsingen enda mer enn det som allerede har skjedd.

Bråthen mener den skisserte løsningen ville gått utover satsinge

– Spesielt bekymret er jeg for at dette nok en gang skal gå ut over den satsingen vi har på jentene når andre krefter skal ta disse vanskelige prioriteringene, skriver Bråthen videre i uttalelsen TV 2 har fått.

– Jeg opplever dessverre at forslagene til løsning ikke handler om hva som er best for norsk hoppsport, men kun er en måte å vri seg unna det som er sakens kjerne, nemlig at sentrale personer i NSF ønsker meg ut av stillingen, skriver Bråthen.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta dette til etterretning, så får tiden vise om 17 år i norsk hoppsports tjeneste er grunn god nok til at også vi som jobber med toppidrett har et stillingsvern. Det er ikke jeg som har løftet denne saken, det er de mange ildsjelene som lever og ånder for norsk hoppsport. Det er for dem jeg står i dette.

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i skiforbundet har reagert på hans kommunikasjonsform og gjort det klart at de ikke ønsker å forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

Konflikten har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Bråthen har fått stor oppbakking blant landslagshopperne og trenerteamet.

Bråthen har varslet søksmål mot Skiforbundet og krevd å få fast ansettelse.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg uten å lykkes.

