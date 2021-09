Den debuterte i 1991 og har dermed vært med oss i nøyaktig 30 år. Astra har i alle disse årene vært en svært viktig bil for Opel. I perioder har den også solgt godt i det norske markedet.

Sammen med VW Golf og Ford Focus har den utgjort et fornuftig og folkelig alternativ til mer snobbete konkurrenter. I tillegg har alle disse bilene kommet i mange versjoner. For Astras del har vi hatt ytterpunktene i cabriolet og rommelig stasjonsvogn.

Nå er det snart klart for en helt ny generasjon, den sjette i rekken. Og ikke overraskende skjer det mye med bilen i den forbindelsen.

Elbil – og med dieselmotor

Det er jo knapt mulig å lansere en ny bilmodell nå uten at den kommer i elektriske utgaver. Det gjelder også Astra.

Og her tar Opel en skikkelig helgardering. Ja, vi skal få den som elbil, i tillegg kommer den som ladbar hybrid, med bensinmotor – og med dieselmotor under panseret.

Det siste virker jo nesten litt eksotisk på en helt ny bil. Det sier naturligvis mye om at dieselmotoren i flere andre markeder fortsatt har en jobb å gjøre. Men vi tør vedde ganske mye på at akkurat den modellen ikke vil bli mye etterspurt i Norge.

Nytt bilmerke har slitt – nå kan de få opptur i Norge

Opel går for et særpreget design, legg blant annet merke til de kraftige "hoftene" over hjulene.

Har sluttet å vokse

I stedet vil fokuset etter hvert være på den elektriske utgaven her hjemme. Den har vi ikke fått vite mye om ennå. Men den kommer på en plattform som er forberedt for batteripakker helt opp til 100 kWt. På en bil av Astras størrelse vil det bety solid rekkevidde, sannsynligvis et stykke over 600 kilometer.

Bilene i denne klassen hadde lenge for vane å vokse en god del for hvert generasjonsskifte. Men nå er det ikke lenger slik. Nye Astra er neste nøyaktig like lang som dagens utgave, den har vokst svært beskjedne 4 millimeter og er 4,37 meter lang. Opel har strukket akselavstanden med 1,3 centimeter. Ikke veldig mye det heller, men i kombinasjon med bedre plassutnyttelse, skal det gi et mer romslig interiør, samtidig som bagasjerommet i femdørs kombi-utgaven er på ganske solide 422 liter.

Designlinjene og de nye proporsjonene bidrar til et sportslig utseende, som også understrekes ved at førerposisjonen er 12 millimeter lavere enn hos forgjengeren.

Arne ga bort den sjeldne Opel-klassikeren

Mye handler om skjerm også inne i Opel Astra, samtidig som en god del fysiske knapper fortsatt er beholdt.

Mye og fint utstyr

Dashbordet får løsningen Opel kaller Pure Panel, dette består at to 10-tommers skjermer, som dekker et stort område. Opel har imidlertid ikke flyttet alle funksjoner til skjermene, de holder på en del fysiske knapper og brytere i tillegg.

Den innvendige plassen skal være svært god.

Opel har lenge satset på å gi kundene sine mye fint og brukervennlig utstyr, til hyggelige priser. Det skal fortsette på Astra, som blant annet får samme lys-system som dagens Opel Insignia, med hele 168 LED-elementer.

Disse skal sørge for svært bra lys, samtidig som motgående kjøretøy ikke blendes. I tillegg kan vi vente oss et rikholdig utvalg av luksus- og sikkerhetsutstyr.

Nye Astra får også avanserte førerassistentsystemer med fem ulike kameraer og ultrasoniske sensorer, både foran og bak. Informasjonen fra disse kombineres i Intelli-Drive 2.0 som tilpasser hastigheten inn i svinger, kommer med forslag til hastighetsjusteringer og kan gjennomføre semiautomatiske filskift.

Informasjonen vises til føreren på den store førerinformasjonsskjermen, eller via et head-up-display i frontruten.

Topp 10: De råeste fra Opel

Opel starter med de fossile drivlinjene. Neste år kommer Astra som ladbar hybrid og i 2023 kommer den helelektriske varianten.

Elektrisk Astra i 2023

Først ut i den nye Astra-familien er variantene med bensin- og dieselmotor.

Neste år er det så klart for ladbar hybrid, her kommer det to utgaver. Disse har henholdsvis 180 og 225 hestekrefter. Opel sier ikke noe om rekkevidde på strøm ennå. Men skal vi gjette, havner vi sannsynligvis rundt 60 kilometer her, kanskje mer.

Den elektriske utgaven må vi vente lenger på. Den kommer nemlig ikke før i 2023, akkurat det handler nok mye om utviklingstid og koordinering med andre nye biler fra det gigantiske Stellantis-konsernet som Opel nå er en del av.

LES OGSÅ: Innen 2028 skal alle biler fra Opel være elektriske

Video: Her kan du se mer om Opels store satsing på elbil