Rushtid blant røde velgere

I programmet "Tallknuserne" på TV 2 Nyhetskanalen presenterer vi denne uken bakgrunnstall som viser en enorm velgertrafikk internt mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Mdg.

Folkevandring

To uker før valgdagen har til sammen har 215 000 velgere byttet mellom disse fire partiene siden valget 2017.

Tallene er basert på 2000 intervjuer foretatt av Kantar mellom 16. og 27. august.

– Det er et veldig høyt tall, særlig fordi venstresiden samlet går frem etter forrige valg. Normalt skulle man da tro at velgerne var fornøyde med valget de tok i 2017, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Det er Arbeiderpartiet som taper mest på den voldsomme trafikken. Partiet avgir vesentlig flere velger til sine småsøsken SV, Rødt og Mdg enn partiet får tilbake.

Unge og klimabevisste

– Det er en påfallende utvikling. Men vi har jo sett en venstrebølge de siste årene. Partiene på venstresiden har mobilisert blant unge, radikale velgere, særlig i byene, sier valgforsker Johannes Bergh.

Johannes Bergh er leder av valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: Aage Aune / TV 2

– FNs klimarapport berører mange unge. Mange er opptatt av oljeutvinning, det får frem mange av disse reaksjonsmønstrene. Det sier Sindre Beyer, daglig leder i Try Råd og tidligere rådgiver for Jens Stoltenberg.

– Dette er en generasjonsforskjell som ikke var synlig for ti år siden og før det. Det går nesten ikke an å overdrive hvor viktig klima og miljø er for de unge. Det har en stor, mobiliserende effekt, sier Bergh.

Sindre Beyer dan gangen han var rådgiver for Jens Stoltenberg Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kan endre seg

Som Ap-mann tror Beyer tror flere velgere vil vende tilbake til partiet når valgdagen nærmer seg.

- I Ap har man vært opptatt av flertall for rødgrønn side. Inn mot valgdagen vil fokuset skifte til behovet for et trygt, styringsdyktig parti for en rødgrønn koalisjon. Når en fløy vinner, kan det komme til en del velgere som trykker på knappen «styringsdyktighet», sier Beyer.

Han påpeker at mange SV og Ap-velgere hoppet over til Venstre mot slutten av valgkampen i 2013, da det ble klart at de borgerlige var i ferd med å vinne.

Bergh deler ikke den analysen. Han tror det er begrenset hvor mange velgere Ap kan hente fra borgerlig side.

– Aps store problem er at de mister velgere til de andre rødgrønne partiene. Vi har sett en fragmentering på den rødgrønne siden av norsk politikk, sier Bergh.

Han legger til at valget ikke er over:

–I 2017 ombestemte halvparten av velgerne seg i løpet av valgkampen.