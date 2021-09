Kommunelege refser helsemyndighetene

Helsemyndighetene må selv ta ansvar for den rekordhøye smitten blant barn og unge etter at man innførte lettelser i både test- og karantene kravene i skolene. Det sier kommunelege Tor Claudi i Bodø kommune.

27 elever i en niendeklasse ved Alstad Ungdomsskole i Bodø fikk kun tre skoledager etter ferien før det bar rett i karantene igjen. Nå står pultene tomme.

– At det bare er én klasse som er i karantene har med at det ble innført strenge tiltak med en gang, sier Berit Myrvang, inspektør ved Alstad ungdomsskole.

HELT RETT: Man må ha strenge tiltak for å forhindre smitte, sier Berit Myrvang, inspektør ved Alstad ungdomsskole Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Skolen har nærmere 300 elever og mange på trinnene har felles undervisning og kan derfor smitte mange.

I Bodø er det fortsatt massetesting med de mer nøyaktige PCR-prøvene.

Samtidig har kommunen en lav terskel med tanke på å gjennomføre karantener i skolene ved mistanke om utbrudd.

Dette har kommunen lyktes med for å holde smittetallene nede. Kommunen har bare 70 smittede per 100.000.

Merkelig avgjørelse

Kommunelege Tor Claudi i Bodø kommune synes det er merkelig at myndighetene har tatt bort mulighetene til å sende barn og unge i karantene så lenge man har kontroll på utbruddet.

Han er også kritisk til at man i langt større grad setter sin lit til hurtigtester.

– Politikken sentralt har nå vært at vi skal vente med å innføre karantene til vi har mistet kontrollen, og vi vil jo ikke dit. Hele målet det siste halvannet året er å ha kontroll på pandemien, sier kommunelege Tor Claudi i Bodø kommune.

Han drar frem eksempelet ved Alstad ungdomsskole der en elev ble testet og registrerte positivt.

– Hvis vi skulle ha fulgt regelverket så skulle vi ha gjort en hurtigtest på alle elevene i klassen, og dersom den var negativ – noe den etter all sannsynlighet ville ha vært – så skulle vi ha sluppet eleven ut igjen, sier Claudi.

KARANTENE: En niende klass ved Alstad ungdomsskole er nå i karantene. Bodø kommune vil fortsatt ha strenge smittevernregler. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det vi gjorde var å sette eleven i karantene der vi tok en ny test etter tre dager. Da testet tre elever positivt. Etter hvert økte dette til sju elever i den klassen. Hvis vi ikke hadde disse elevene i karantene, så hadde disse gått rundt i Bodø og spredt smitte til medelever og andre, sier Claudi.

Den høyeste økningen i smitten så langt i Norge under pandemien, særlig blant barn, ungdom og unge voksne, er en varslet katastrofe som helsemyndighetene må ta ansvaret for, mener kommunelegen i Bodø.

– Ja, vi er veldig forbauset. Den strategien man har brukt med å bruke en målrettet karantene i skoleklasser eller på skoler har fungert på en tilfredsstillende måte, sier Claudi.

UNDERLIG: Kommunelegen Tor Claudi i Bodø reagerer på at man har lettet på test- og karantenereglene i skolen Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er litt underlig at man i ett år har sagt at dette er en farlig sykdom og så plutselig når det gjelder barn og ungdom, så er den ufarlig. At vi ikke kan ta ut enkelte klasser eller skoler i karantene er både merkelig og rart når man skal stoppe smitten, sier Claudi.

– Vi tror både foreldre, elever og særlig skolefolk syns dette er uklart og forvirrende. De fleste i skolene som vi har snakket med ønsker å gå tilbake til det gamle regimet, sier kommunelegen.

Varsler endringer

Både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie varslet på en pressekonferanse at de ønsker å se på TISK-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) og at det vil komme justeringer i samarbeid med kommunene.

– Hva tenker du om kritikken som er kommet fra flere kommuner?

– Det har jeg forståelse for og vi har nå lyttet til kommunene. Derfor vil de også komme endringer, sier Bent Høie, helseminister (H)

Han er ikke fornøyd med den økte smitte blant ungdommene.

– Justert TISK innebærer blant annet å endre karanteneplikten og at kommuner kan bestemme selv ved høyt smittetrykk, sier Høie

Inspektøren ved Alstad ungdomsskole er glad for at kommunen fortsatt har strenge korona regler.

– På et eller annet tidspunkt må man tilbake til normalen, men at vi skal kjøre ungene foran vet jeg ikke om jeg er helt enig i. Det er bra at Bodø kommune kjører litt strengere regler og venter med å sende de tilbake i skolen før de er testet og avventer svar på disse, sier Berit Myrvang, inspektør ved Alstad ungdomsskole.