Storlagene ligger langflate etter «gartnertvillingene» Anders og Tobias: – Det er mulig å bli sinnssykt god i Norge

En stor majoritet av de bedre lagene i verden, fra Deceuninck-Quick Step til Astana, har nemlig forhørt seg om tilgjengeligheten til brødrene utover i en sesong som har gått fra det ene høydepunktet til det andre.

Senest med etappeseire til begge to og sammenlagtseier til Tobias i Tour de l'Avenir, kjent som U23-utgaven av Tour de France.

Tidligere i sommer forpliktet de seg imidlertid til Uno-X de neste tre årene. Den opprinnelige kontrakten de signerte ble, i tråd med tvillingenes stadig økende markedsverdi, forbedret tidligere denne uken av arbeidsgiveren.

SAME SAME, BUT DIFFERENT: Brødrene har både utseendet og ryttertypen til felles. Til venstre (tror vi) er Tobias - til høyre Anders. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2.

– Det har vært litt interesse. Det har det. Etter hvert har det vært store WorldTour-lag på banen. Lag som man kan se på som drømmelag. Og jeg håper det blir sett på som en tillitserklæring til Uno-X at vi velger dem i stedet. Det er fordi vi vet hvordan systemet fungerer, at det er helproft, og at det er mulig å bli sinnssykt god i Norge, sier de, og poengterer:

– Vi er veldig sikre på at det er i Uno-X vi best kan utvikle oss de neste tre årene.

Fjellgeitene fra Drøbak

Det er enkelt å se at brødrene, som nylig fylte 22, trives hvor de er - både på og av sykkelen.

Vi møter dem hjemme i Drøbak, hvor de villig illustrerer at de er mer enn kvalifiserte nok til å tre inn som anleggsgartnere i familiebedriften om sykkelkarrieren ikke skulle leve opp til forventningene.

TAR OPP FAMILIEARVEN: Brødrene fikk sin første sommerjobb i familiebedriften som 10-åringer, og de tar stadig i et tak når anledningen byr seg. – Vi kommer nok til å ende opp som gartnere til slutt, ja, som alle andre i familien, sier Tobias. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2.

Se reportasje i videovinduet øverst

For øyeblikket er det dog lite som tyder på at de får bruk for sine grønne fingre med de første.

Brødrene, som i ung alder hovedsaklig gjorde seg bemerket i sykkelkross og terrengsykling, er inne i sin første sesong med fullt fokus på landeveissykling i Uno-X Dare Development Team - utviklingslaget til profflaget Uno-X.

Anders begynte med å bli nummer ni sammenlagt i proffrittet Tyrkia rundt i aptil, og har fulgt opp med topp 10-plasseringer sammenlagt i U23-versjonene av Giro d'Italia og Tour de France - pluss en etappeseier i sistnevnte.

Tobias ble nummer to sammenlagt i Giro d'Italia for U23-ryttere, fikk representere Norge i OL i Tokyo, vant to etapper og ble nummer to sammenlagt i proffrittet Sazka Tour (tidligere Tsjekkia rundt), og vant nylig to etapper og Tour de l'Avenir sammenlagt.

Satt i kontekst, er dette resultater som nesten er på høyde med det ikke helt ukjente Egan Bernal og Tadej Pogacar leverte på U23-nivå.

– Det har jo selvfølgelig gått bedre enn forventet, innleder Anders, før Tobias overtar:

– Men ser man på (test)tallene våre, er det ikke så overraskende. Vi har visst at det har vært mulig. Men i et ritt er det veldig små marginer mellom å henge med i feltet og kunne kjempe om seieren. Det at man ser at det er mulig å vinne ritt, gjør at man kjører bedre. Man trenger selvtillit. Vi fikk noen gode resultater i begynnelsen av sesongen, og de kunne vi bygge videre på. Vi visste at nivået var der, men vi var likevel litt overrasket over at vi kunne være med på å prege ritt.

EM OG VM NESTE: Brødrene er tatt ut til EM i Italia senere i september, og blir sannsynligvis også å se i VM i Belgia i slutten av måneden. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2.

Likt utseende - forskjellige typer

Brødrene forteller at de er uvanlig like fysisk - de har et nesten identisk maksimalt oksygenopptak, terskelwatt et cetera.

De har også forståelse for at det er vanskelig å skille de på utseendet.

– De på laget tar det på en føflekk jeg har her, sier Tobias og peker på en føflekk på venstrekinnet sitt:

– Det vil si at det er vanskelig å se forskjell! Vi kan jo slite selv med bilder som er tatt for en uke siden, så vi kan skjønne at det er vanskelig!

– Har dere også lik personlighet?

– Der er det nok litt mer forskjell enn fysisk. Jeg er kanskje hakket mer strukturert og tenker litt mer. Han er litt mer «happy go lucky». Men til sammen er det bra, forklarer Anders.

– Yates-brødrene, Izagirre-brødrene og flere andre brødrepar i sykkelsporten har vært opptatt av at de, så langt det lar seg gjøre, alltid skal sykle på samme lag. Er det planen deres også?

– Vi har bestemt oss for å være to om dette. Skulle vi gått til et annet lag, så hadde vi vært to. Vi går ikke hver for oss. I alle fall ikke nå, sier de, og fortsetter:

– Noe annet er ikke tema. Vi er samboere. Vi har flyttet ut hjemmefra, og vi ser ikke noe ende på samboerskapet! Vi koser oss sammen både på og av sykkelen. Vi har lyst til å gjøre dette sammen. Vi har kommet dit vi har gjort fordi vi har jobbet sammen. Begge vet hvor mye den andre har lagt ned i det.

À la Alaphilippe

Når begge brødrene klatrer så bra som de gjør, og ikke minst er helt i toppen sammenlagt i de største U23-etapperittene, blir det naturligvis forventninger til hva de kan utrette i ritt som Tour de France.

At begge blir sammenlagtryttere er imidlertid ikke gitt.

– Det er litt av det vi prøver å finne ut. Vi har jo ikke kjørt halvparten av de rittene som finnes. Vi har kjørt U23-versjonene av Giro d’Italia og Tour de France, og det har jo gått bra, så det lover jo godt for et Tour de France. Men det er finnes nok ritt som passer oss enda bedre enn Touren. I Ardennene, for eksempel, er det korte og harde bakker. Det har vi mye av her i Drøbak også, og vi liker oss her, sier de.

INSPIRASJONEN: Julian Alaphilippe er både eksplosiv og klatresterk - ikke ulikt to brødre fra Drøbak. Foto: Christophe Petit Tesson / various sources / AFP.

– Hvem er/var det store idolet da dere var yngre?

– Julian Alaphilippe. En offensiv rytter som er god i kortere bakker og som kan avgjøre ritt uten å bare henge med. Og plutselig kjøre sinnssykt bra sammenlagt i Touren. Han kan jo gjøre alt. Vi vil bli noe à la Alaphilippe, sier de.

– Og hva er det største målet noen år frem i tid?

– Drømmene våre samsvarer godt med drømmene til Uno-X. De vil bli et av de beste lagene i verden og kjøre de største rittene. Vi har vært med på ungdommens Tour de France, men det er jo det virkelige Tour de France som er målet. Vi får se hvordan vi utvikler oss, men jeg tror vi kommer til å være på et lag som kjører det rittet om et par år, sier Anders, før Tobias fullfører resonnementet:

– Drømmen vår er WorldTour med Uno-X. Det er det ikke tvil om.