Solbakken etterlyste slemmere spillere: – På banen er det ingen nåde

Solbakken har gjennom hele landslagssamlingen lagt vekt på at han ville se et slemmere Norge og spillere med «spisse albuer».

– Jeg har vært ganske harde med dem rundt dette med å være for snille med hverandre. VI må tørre å være litt utagerende, har Solbakken sagt under landslagssamlingen.

En av Norges spillere som aldri har hatt noe problem med å klinke til på banen er Mathias Normann.

25-åringen fra Svolvær var onsdag endelig tilbake på banen i den norske landslagsdrakten. Skader har sørget for at Ståle Solbakken før Nederland-kampen ikke har hatt muligheten til å bruke ham.

Da TV 2 snakket med Normann tidligere denne uken var han klinkende klar på hva han kunne bidra med.

– Det skal klinkes til så det synger i stolene bak her, sa Normann.

– På banen er det ingen nåde. Det handler om å spise eller bli spist.

Mot Nederland var det ikke spilt 15 minutter engang før både Frenkie de Jong og Gioriginio Wijnaldum hadde fått kjenne på den energiske nordlendingen.

JULING: De nederlandske spillerne lå til tider strødd i midtbanesirkelen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Han har valgt en uvanlig vei

Selv om det kun ble 65 minutter i kampen mot Nederland rakk Normann å markere seg.

– Vi tok ham av siden vi trodde han tålte mellom 60 og 70 minutter. Han fikk noen smeller og var litt i faresonen. Mathias har en uvane hvor han liker å takle selv om han har ballen. I ishockey var det Peter Forsberg som fant det opp. Han kjørte rundt på banen og kroppstaklet folk.

– Det har jeg sett Normann også gjøre. I Russland drev han og inviterte folk til seg, for så å knuse dem, sa Ståle Solbakken dagen etter Nederland-kampen.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er veldig glad for at Mathias Normann er skadefri og tilbake på det norske landslaget. Selv mener Mathisen at Normann var et av de store lyspunktene i kampen mot Nederland, og en av kampens store spillere.

– Han har den mentaliteten Ståle Solbakken vil se. Han er vond å spille mot, han gir litt blaffen og har selvtillit med ballen. Han er en type som Solbakken har hatt veldig sansen for siden dag én.

I 2017 valgte 21 år gamle Mathias Normann å dra til Brighton. Kort tid senere ble han lånt ut til Molde. Da han returnerte til England var det reservelaget til Brighton som ventet. Dermed valgte Normann å ta sjansen på et russisk eventyr.

Rostov hentet ham til byen som rommer rundt én million innbyggere. Der ble han raskt en publikumsfavoritt og en nøkkelspiller.

– Bare det å dra til Russland sier litt om psyken hans. Det er litt uvanlig at nordmenn drar dit. Han har hatt en litt uvanlig vei og det tror jeg henger sammen med at han er en litt annerledes type. Da tenker jeg ikke på at han har tatoveringer og hvitt hår, men måten han er som person og fotballspiller, sier Mathisen.

GOD KJEMI: – Jeg har et veldig godt forhold til Ståle, sier Mathias Normann til TV 2. Foto: Stian Lysberg Solum

Overgangen til Norwich holdt på å gå i vasken

I forrige uke kom bekreftelsen på at Normann skal spille i Premier League denne sesongen. Nyopprykkede Norwich sikret seg nordlendingen på lån ut sesongen. I låneavtalen ligger det en klausul som gjør at Norwich kan kjøpe 25-åringen etter sesongen.

Men ønskereturen til England ble ikke enkel for Normann. I Rostov var han en stor stjerne og ledelsen hadde lite lyst til å slippe publikumsfavoritten.

– Jeg visste at Norwich var interessert, men fikk også vite at Rostov var litt vanskelige. Det så egentlig veldig mørkt ut med tanke på en overgang. Det så faktisk helt bekmørkt ut i forrige uker, sier Normann til TV 2.

Den siste tiden har han bodd på et lite rom på klubbens treningsanlegg, og vært klar for å komme seg videre i karrieren.

– Jeg tror Normann gleder seg enormt til å spille i Premier League. Jeg sitter litt med følelsen av at han har ganske lik innstilling som Erling Braut Haaland når det kommer til fotballkamper. Normann blir ikke nervøs før han skal møte gode spillere. Jo bedre de er, jo mer gleder han seg, sier Jesper Mathisen.

– Dersom han leverer varene i Norwich er veien videre til enda større klubber veldig kort. Han har en veldig spennende fremtid foran seg, sier TV 2s ekspert.

– Har ikke hatt som mål å bli slemmere

Etter å ha taklet halve laget til Nederland stilte Normann til pressekonferanse onsdag. Der ble han konfrontert med Solbakkens ønske om at de norske spillerne må bli slemmere.

– Jeg har egentlig ikke hatt noe mål om å bli slemmere. Jeg klinker til, også har jeg en god tone med dommeren, sa Mathias Normann med et smil.

Stefan Strandberg var også på pressekonferansen. Han åpnet litt opp om hvordan spillergruppen har tatt til seg ønsket til Solbakken.

Han forklarte at spillerne hadde hatt møter både med trenerne, men også møter hvor kun spillerne deltok.

– Vi viser det i klubbene våre til daglig, men vi har vært altfor dårlige på det på landslaget. Vi har vært altfor snille og det har vært altfor god stemning. Selvfølgelig skal vi ha god stemning, men vi må være mye tøffere på trening og under kampene, sa Strandberg.