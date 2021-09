Lasse Matberg har vært hemmelighetsfull rundt kjæresten – nå samarbeider de i nytt prosjekt

36-åringen håper boka «Lassestrikk» kan være med å bryte ned stereotypier menn blir utsatt for. Å involvere familien i prosjektet var helt naturlig for ham.

«Farmen kjendis»-vinneren lanserer boken «Lassestrikk» fredag 3. september.

I God kveld Norge-studioet sier han at han har fått positive tilbakemeldinger, og allerede før boken er utgitt i Norge, er den solgt til England, USA og Danmark.

PAR: Matberg og kjæresten er begge modeller i boka. Foto: Line Haus/TV 2

Alt fra bøker til TV-serier

Matberg har tidligere jobbet i Forsvaret, men nå arbeider han for fullt med Instagram-profilen med 728.000 følgere, samt diverse TV-prosjekter. Sist i rekken er den nevnte strikkeboken.

– Du er en travel mann med mange jern i ilden, du skal være med på «Fangene på Fortet», nå har du strikkebok. Hvordan kombinerer du alle prosjektene med kjæresteliv?

– Jeg prøver å være til stede når jeg er i Stavanger. Det er på hjemmebane jeg kobler av og lader batteriene. Samtidig får jeg også energi av å reise, det er for eksempel stas å sitte her i Oslo og prate med dere, sier han til God kveld Norge-programlederne Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen.

Privat mann

Han er opptatt av å skåne privatlivet sitt, men følte likevel det var riktig å dele dette prosjektet med de nærmeste.

– Det er veldig naturlig for min del å ta med folk jeg er glad i, som familie og kjæreste. Det kommer nok også frem på bildene, at kjemien er reell. Det blir ekte smil, og når jeg holder rundt henne, så ser det bedre ut enn om jeg hadde byttet på tre-fire tilfeldige modeller.

Trygg på egen maskulinitet

Han håper bokprosjektet kan være en inspirasjon for andre menn som ønsker å bryne seg på aktiviteter som tidligere har vært forbundet med kvinner. Dette har han også gjort før, da han valgte å spare til langt hår.

– Jeg er veldig trygg på meg selv. Jeg tenkte at det er på tide at en mann fronter noe som i manges øyne er feminint. Jeg begynte å spare håret mitt i 2011, det var til tider tøft i Forsvaret, hvor det er strenge regler for hvordan ting skal se ut. Det gikk fint, nå er det mange menn med «man bun» og fletter i Forsvaret.

– Kanskje mitt prosjekt, «Lassestrikk», kan være med å dytte strikkegleden over på menn. Det er nå sånn at det fortsatt er flest damer som sitter med strikkepinner i hendene.

Da forlaget tok kontakt med vikingen, var det diskusjoner rundt hva han ønsket å skrive bok om. Han har alltid vært nysgjerrig på håndarbeid og såkalt «finjobbing». Derfor var det hans idé å lage strikkebok.

– Da tenkte jeg: «Var det én ting jeg ikke fikk gjort på «Farmen kjendis», så var det strikking». For min del ble det mer å grave i grøfter og hogge ned trær. Jeg var en slags ekstra hest på gården. Nå vil jeg at strikking også skal bli min greie.

Boken er et resultat av 12 måneder med arbeid i alle ledd, fra design til prøvestrikking. Selv anerkjenner Matberg at han ikke er noen storstrikker, men jobber med å bli bedre.