Flere våpen stjålet fra butikk

Rundt kokken 06 onsdag morgen ble det utført ett innbrudd på Canyon Jakt og Fiske på Elvebakken i Alta.

Tyvene fikk med seg flere enhåndsvåpen.

Politiet i Alta. opplyser at etterforskningen tilsier at flere enhåndsvåpen er stjålet fra butikklokalene. Politiet vet også at disse ikke var funksjonsdyktige da de ble borttatt.

– Politiet leter etter en gjerningsperson som kan ha kommet til stedet på sykkel eller til fots, sier politifaglig etterforskningsleder Steffen Andreassen.

Politiet ser meget alvorlig på hendelsen og etterforskningen pågår for fullt med både taktiske- og tekniske etterforskningsskritt.



Politiet har ingen navngitte mistenkte i saken.

– Vi ønsker at publikum som har befunnet seg ved Canyon Jakt og Fiske på Elvebakken i 06-tiden onsdag morgen og som observerte andre personer til fots eller på sykkel, om å kontakte Finnmark politidistrikt.