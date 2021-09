Operasjon ble skrekkscenario – ber andre menn tenke seg godt om

Mannen beskriver smertene under steriliseringen som «en elefant som trampet på testiklene».

En mannlig pasient ved Helgelandssykehuset skulle i 2019 foreta en sterilisering. Han hadde på forhånd vært hos fastlegen for henvisning og informasjon omkring inngrepet.

«Ble informert om at det var et raskt inngrep på ca en halvtime, som ble utført i lysken og ble utført med lokal bedøvelse så ingen smerter og at seksuelle lyster/funksjoner ikke skulle endre seg», skriver mannen i den usensurerte klagen som TV 2 har fått tilgang på.

Klagen ble først omtalt i iSandnessjøen.

Videre skriver pasienten at han ga klar beskjed om at han ikke ville være vitne til selve operasjonen.

Begynner før bedøvelsen fungerer

Likevel får mannen ingen form for skjerming, kun beskjed om å «se bort». Han ber lege og sykepleier om å si ifra før de setter bedøvelsen, men får ingen beskjed før begge sprøytene er satt, hevder han i klagen.

Operasjonen tar i overkant av en time, og utføres ikke i lysken, slik han fikk beskjed om av fastlegen – men i pungen.

Fornærmede skriver også at legen startet inngrepet før bedøvelsen hadde slått inn. Mannen beskriver en traumatiserende opplevelse som han fortsatt har store problemer med den dag i dag.

Han beskriver smertene under operasjonen som «en elefant som sto og trampet på testiklene mine».

«Etter operasjonen ser jeg rett på di avklipte sædlederne som ligger delvis dekket med blod. Så jeg kommer ALDRI til å spise spaghetti igjen og jeg greier heller ikke se at ungene mine spiser det.»

Sliter med selvmordstanker

I ettertid har mannen slitt med kroniske smerter, da spesielt kraftig ved utløsning. Han har utført en refertilisering, som er et inngrep som reverser steriliseringen. Dette har betydelig redusert smertene etter utløsning, men likevel sliter han noe voldsomt, og har mistet sexlysten.

«Livssituasjonen er betydelig endret, våkner ofte om natten, humøret er blitt noe helt annet, frustrasjon, sinne, redsel, depresjon og dårligere tålmodighet.»

«Gleden over utløsning er erstattet med smerter og selvmordstanker.»

Vil advare andre

Nå ønsker mannen å informere andre menn om riskoen ved inngrepet.

– De risikerer å ødelegge livet sitt fysisk og mentalt, og med mulighet for å bli avhengig av medisiner (...) Jeg har dessverre snakket med flere som også er eller har vært plaget, sier mannen, som ønsker å være anonym, til TV 2.

Inngrepet gjort på Helgelandssykehuset har påvirket hele familien, skriver han i klagen. Mannen har nå fått tilgang til samtaler med en faglært, og har også prøvd hypnoseterapi for å komme over traumen.

– Det hjalp litt, men tankene kom stadig tilbake, sier han.

Han vurderer å flytte, slik at han og familien sokner til et annet sykehus. Nå ønsker han en unnskyldning fra lege, sykepleier og ledelse.

I et brev fra Statsforvalteren i Nordland, datert 5. juli 2021, svarer de at de har oversendt klagen til Helgelandssykehuset – med oppfordring om at de kontakter mannen.

Da han over en måned senere fortsatt ikke hadde hørt noe fra sykehuset, tok han på nytt kontakt med Statsforvalteren i Nordland.

– Helgelandssykehuset ringte meg fredag 27. august og beklaget at de ikke hadde tatt opp saken før nå. Vi skal ha et møte i nær fremtid, sier mannen til TV 2.

I en e-post til TV 2 svarer Helgelandssykehusets klinikksjef ved kirurgisk avdeling, Elin Rasmussen Grønvik, at de gjør som Statsforvalteren har anmodet.

– Vi søker å løse denne klagesaken lokalt. Dette jobber vi med nå. Våre pasienters trygghet er svært viktig for oss, viktigere enn noe annet.