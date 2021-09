«Gossip Girl»-stjernen er singel

Ed Westwick, best kjent for sin rolle som rikmannssønnen Chuck Bass, har nylig blitt singel.

Det melder Daily Mail.

Var «Gossip Girl»-fan

Etter å ha vært sammen med influenser Tamara Francesconi i to år har paret nå valgt å gå hver til sitt.

GOSSIP GIRL: Her er Ed Westwick (venstre) sammen med sine medskuespillere i «Gossip Girl»: Penn Badgley og Chace Crawford. Foto: Evan Agostini

Ifølge Daily Mail skal det være Francesconi som har valgt å avslutte forholdet med Westwick.

Hverken Westwick eller Francesconi har kommentert bruddet offentlig, men 25-åringen delte nylig en video av Oprah Winfrey som skal ha hintet til bruddet mellom dem.

I klippet sier talk show-dronninga Oprah: «Når folk viser deg hvem de egentlig er, hvorfor tror du dem ikke?»

Westwick og Francesconi startet å date i oktober 2019 etter at 34-åringen kontaktet den unge influenseren i innboksen. Francesconi har lenge vært en fan av «Gossip Girl» og ble fort smigret da han kontaktet henne.

Voldtektsanklager

«Gossip Girl»-skuespilleren har tidligere blitt anklaget for voldtekter av andre kvinner. The Guardian skriver at det var skuespiller Kristina Cohen som først anklaget Westwick for voldtekt og seksuelle overgrep i 2017.

Cohen tok til Facebook for å fortelle sin historie om hva som skjedde. Der hevdet hun å ha våknet opp med Westwick oppå henne, etter en middag med hennes kjæreste og Westwick.

Tidligere skuespiller Auélie Wynn har også i ettertid stått frem og anklaget Westwick for voldtekt.

Aktor i voldtekts-saken i Los Angeles hevdet at det ikke var nok bevis til å felle Westwick for anklagene mot ham.