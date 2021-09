Siktede i Trosterud-saken løslates

Det var tirsdag en mann i 50-årene ble pågrepet og siktet for drapsforsøk, etter at to menn ble skutt på Trosterud i forrige uke.

Det er denne mannen som nå løslates, opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Etter en lang dag med mange og grundige vurderinger er konklusjonen at han løslates, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Metlid sier til TV 2 at mannen i 50-årene har forklart seg grundig til politiet, og at denne forklaringen er sjekket og ettergått.

– Politiet har besluttet at det ikke lenger er grunnlag for å varetektsfengsle ham nå, sier hun.

– Sak som vekker uro

De fornærmede og pårørende i saken er orientert om løslatelsen.

– Betyr det at han er sjekket ut av saken?

– Mistanken mot ham er så svekket at det ikke er grunnlag for å fengsle ham, sier Metlid.

Hun understreker at politiet fortsatt etterforsker saken med full styrke, og at det fortsatt gjenstår flere avhør.

Politiet vil også være godt synlig i området på Trosterud fremover.

– Dette er en sak som vekker uro, og det har vi stor forståelse for, sier Metlid og legger til:

Mange spekulasjoner

– Det er viktig at det ikke blir for mange spekulasjoner og konklusjoner blant folk der ute. Det er masse informasjon her, og personer som vet noe om dette som enda ikke har vært i kontakt med politiet ennå. Vi oppfordrer nå til at disse tar kontakt med politiet.

Det var klokken 01.15 natt til onsdag 25. august politiet rykket ut med store styrker, etter flere meldinger om skudd i et boligområde på Trosterud.

På stedet fant de to unge menn med alvorlige skuddskader.



Mennene, som begge er i 20-årene, ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.