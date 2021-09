Tilskuer stormet van Dijk-intervju: – Vi vil gå en runde internt

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Da Virgil van Dijk snakket med nederlandske NOS nede på banen etter onsdagens kamp mot Norge, kom en tilskuer inn under intervjuet.

Tilskueren forsøkte å holde rundt Nederlands landslagskaptein og ta en selfie.

Van Dijk dyttet tilskueren forsiktig unna og sa «please», før to vakter i gule vester kom til for å ta hånd om selfie-jegeren.

Videoen av intervju-stormingen har gått viralt og er omtalt i medier verden rundt siden onsdag kveld.

Vil stramme opp sikkerheten

NFFs seksjonsleder for arrangement, Rune Pedersen, visste ikke om episoden før han kom på jobb på Ullevaal torsdag morgen.

Han sier verken UEFAs delegat, noen i den nederlandske troppen eller hos den nederlandske rettighetshaveren nevnte banestormingen under intervjuet med Virgil van Dijk.

– Men vi vil nok se på det bare for å stramme opp eget vaktkorps og sikkerhet, så vi kan lære og utvikle oss.

– Hvordan er vaktholdet rundt området der spillere gjør intervjuene etter kamp?

– Vi dekker jo det meste, og rundt TV-studio og intervjusoner skal vi ha en bedre sikkerhet for dem som er på jobb og som skal bli intervjuet, så vi unngår slike uønskede episoder, sier Pedersen.

– Vi vil gå en runde internt

Han opplyser at de bruker PSS Securitas og et eget frivillig vaktkorps inne på stadion på kampdager.

– Hvor mange var på vakt i går?

– Det tallet har jeg ikke her og nå, men det var veldig mange. Vi var veldig bra dekket.

– Frykter du sanksjoner fra UEFA?

– Episoden ble som sagt ikke nevnt av noen, heller ikke debriefing med UEFA-delegaten etter kamp. Sånn sett tror jeg ikke det blir noen sak, men vi vil gå en runde internt.

Kampen mellom Norge og Nederland endte 1-1. Erling Braut Haaland ga Norge ledelsen, før Davy Klaassen utlignet for gjestene før pause.

– Det var en tøff kamp. Vi er skuffet over at vi ikke vant. Vi kunne tatt seieren på slutten av kampen med den store sjansen. Vi visste at det ville bli en tøff kamp, sa Virgil van Dijk til TV 2 etter kampen.