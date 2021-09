Joakim Kleven (28) overveldet over responsen – men én tilbakemelding var helt spesiell

Forrige uke skapte Joakim Kleven (28) og Benjamin Jayakoddy (26) norsk Skal vi danse-historie. For første gang danset to menn sammen – og danseparet gikk rett til topps med hele 27 dommerpoeng.

Til TV 2 forteller Kleven og Jayakoddy at responsen den siste uken har vært enorm.

– Det er en bekreftelse på at folk synes det er kult at to menn danser sammen, sier Kleven over telefon, og legger til:

– Men, det jeg synes treffer mest er nok tilbakemeldingene fra foreldre som sitter og ser på med barna, og som sier at barna synes det er kult og nydelig at to menn danser sammen.

Se den mye omtalte dansen i videovinduet øverst i saken.

Kleven synes det både er gøy og viktig å kunne vise den unge generasjonen at det å være to menn er flott, fint og normalt – selv om det for mange er nytt å se to menn danse sammen på TV.

FIKK FLEST POENG: Benjamin Jayakoddy og Joakim Kleven danset seg til topps. Foto: Espen Solli/TV 2

Bedt om mannlig partner i to år

Jayakoddy har i hele to år bedt Skal vi danse-produksjonen om å få danse med en mann.

– Det er viktig for folk å få forbilder. Det er bra vi har Joakim som tør å gå ut med det han gjør, og som bruker plattformen til å vise barn i alle aldre og at det er normalt. Jeg har pushet på dette lenge, og ser viktigheten av at man viser folk det, sier proffdanseren.

Jayakoddy ønsker å vise folk at det er dansen som skal være i fokus på parketten, og ikke legningen.

– Hva enn man er, så er dansen for alle. Om man er «straight» eller homofil, mann eller kvinne. Det er show man lager.

Og som «straight» ønsker han å vise at det er ikke så farlig.

– Vi er bare to venner som har det veldig gøy og lager show sammen, sier Jayakoddy.

– Han går «all in»

I dag er de klare for en ny runde på parketten, og avslører at kveldens jive blir en stor kontrast til forrige ukes tango.

– I kveld blir det mye hopp og sprett, lykkerus og godteri – kontra det som var veldig stramt og røft i forrige uke, sier Kleven.

Det er lagt inn mye trening i forkant av kveldens dans. Jayakoddy forteller at Kleven er en fyr som byr mye på seg selv, mer enn mange andre han har danset med.

– Han går «all inn», sier Jayakoddy, og legger samtidig til at dansen er svært utfordrende.

Det er ingen tvil om at de begge føler et press etter forrige ukes pangstart.

– Man føler på presset. Vi har tre poeng å gå på resten av sesongen, sier Jayakoddy, og legger til:

– Det var veldig kult å få den poengsummen, men vi må bli glad for å få syvere og åttere fremover også. Vi kan ikke bli misfornøyde hvis vi ikke slår poengsummen vi fikk under premieren, sier han.

Men, å ryke i lørdag kveld, det har de ingen planer om å gjøre.

– Skal vi danse har jeg drømt om å være med på siden jeg var et barn. Nå er jeg med på det. Selvfølgelig vil jeg ikke «fucke» det opp. Vi har mye vi vil vise, avslutter Kleven.