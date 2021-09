Slik får du barn til å like grønnsaker

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Barn er født til å like søte smaker. Her får du tips til hvordan du med noen enkle grep lærer barnet ditt å spise grønnsaker.

– Alle barn liker alt som er søtt, og det er vår menneskelige natur som er årsaken til dette. Vi mennesker er ikke laget for et samfunn hvor man går i butikken for å kjøpe mat, vi er laget for å være ute i naturen og finne mat som er trygt å spise, forklarer forsker Frida Felicia Vennerød-Diesen (33), aktuell med boken SMAK!.

Søtsmak gir signal om to ting. Det ene er at det gir mye energi og det andre er at maten er trygg å spise, som for eksempel frukt og bær. Derfor er vi mennesker veldig glad i søtsmak.

Morsmelk er jo også et eksempel på at livet starter med søt smak. Likte man ikke morsmelk, hadde man et stort problem da vi levde ute i skogen.

– Hvordan skal vi gå frem for å få barn til å andre smaker?

– Naturen gjør det vanskelig for oss og vi må egentlig lure barna. Bitter smak i naturen kan bety at noe er giftig, forteller Vennerød-Diesen videre.

Det finnes flere metoder for å utforske disse smakene. Det beste er å tilvenne barnet å like bitter smak med en gang. Det er det letteste, men det er absolutt ikke for sent når barnet er eldre.

To metoder

Hvis barnet har fått morsmelk eller morsmelkerstatning, vil det naturlig skjære grimaser når man får grønnsaker som har en bitter smak. Det kan gjøre vondt i mammahjertet, men det er viktig å prøve gang på gang. Det går ganske raskt med de minste å lære seg å like mer bitre smaker.

BARN OG SMAK: Forsker Frida Felica Vennerød-Diesen gir tips til hvordan du får barn til å spise grønnsaker. Foto: God morgen Norge

– En annen metode som er litt mildere er å kamuflere den bitre smaken. Bland for eksempel bananmos med litt avokado. Avokado er litt bittert, men også ganske fett og ganske enkelt å like for barn. Gradvis tar du litt mindre banan og mer avokado, til barna rett og slett spiser avokado, forteller Vennerød-Diesen.

Det er også viktig å huske på at biologien vår er forskjellig. Noen er mer sensitive for smak og lukt enn andre. Det samme gjelder søsken, som genetisk kun deler cirka 50 prosent.

Lek rundt spisebordet

Det viktige er at måltidet blir en hyggelig arena, og ikke bare tvang og press. Målet er at barn skal like grønnsaker å ta gode valg når de flytter hjemmefra, sier Vennerød-Disen.

– Blindtesten er å snu rollene litt på hodet. En voksen og et av barna vet hva man skal smake på, også må en annen voksen sitte med bind foran øynene og skal smake seg frem.

Da kan den voksne også vise at det er litt skummelt å smake noe man ikke vet hva er. Har man gjort dette noen ganger, kan barna selv få prøve med bind foran øynene. Start lavterskel med for eksempel Non Stop, hvor de ulike fargene smaker forskjellig.

Taco-trikset

Alle barn liker taco, og her er det ganske lett å tørre å smake på noe nytt.

– Da kan man stemme over hva som skal få lov å være med tacoen. Hvis man for eksempel vil prøve mango, da smaker alle sammen en liten bit, så stemmer man alle sammen om mango skal få lov å være med i vår fredagstaco også neste uke.

