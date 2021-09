Abortklinikker over Texas-grensen fortviler: – Telefonen ringer i ett sett

Onsdag ble det klart at USAs høyesterett ikke vil blokkere Texas' nye abortlov

Den omstridte loven forbyr aborter etter at man kan oppfatte hjerteslag fra fosteret, noe som ofte skjer i svangerskapets sjette uke. Loven gjør verken unntak for incest eller voldtekt.

– Det er allerede vanskelig å få en abort i Texas, og dette vil gjøre det enda vanskeligere, sier Diana Gomez, som hadde møtt opp under en demonstrasjon i Austin i Texas onsdag.

Mange kvinner vet ikke at de er gravide før de er forbi den sjette uken. I Texas har mellom 85 og 90 prosent av alle aborter den siste tiden blitt gjennomført etter sjette uke.

– Telefonen ringer

Etter at det ble klart at loven ikke stanses av høyesterett, har telefonen ringt non-stop på abortklinikker i byer like utenfor Texas grenser.

– I går begynte telefonen her i Oklahoma City å ringe i ett sett. De som ringer vet ikke hvordan loven vil slå ut for dem, sier Rebecca Trong, ved klinikken Trust Women i Oklahoma.

Trust Women har flere klinikker i forskjellige byer, som alle er blitt nedringt det siste døgnet.

ULOVLIG: Det er allerede streng abortlovgivning i den amerikanske delstaten. Foto: Joel Martinez

– Kvinnene spør; kan jeg ikke fortelle dette til noen? Må jeg holde det hemmelig? forteller hun.

Noe av det som er så spesielt med loven, er at hvem som helst kan politianmelde alle de mistenker har noe med en abort å gjøre.

Det betyr i praksis at selv en taxisjåfør som kjører en kvinne til en klinikk, kan straffes.

Dersom en person anmelder, gjerne anonymt, en person der det ender med dom, kan den som anmeldte motta en belønning på opptil 10.000 dollar, tilsvarende rundt 90.000 norske kroner.

– Her tar man noe som allerede er ganske isolerende, og gjør det mye verre, sier Tong.

Frykter sene aborter

Tong frykter de vil se mange flere kvinner fra Texas som må ta abort senere i svangerskapet.

– Det er mange flere fra Texas som nå tar kontakt, og det er mange mindreårige. Det Texas egentlig gjør er å øke tallet på de som må ta abort i andre trimester, etter uke 14, fordi de gjør det vanskeligere for kvinnene å få hjelp når de trenger det, sier hun.

Hun understreker likevel at de kommer til å holde klinikken åpen, og hjelpe alle de kan fra Texas.

– Våre klinikker kommer til å være åpne for å tilby aborter med kvalitet og omsorg, uansett om folk har mulighet til å betale eller ikke, sier hun.