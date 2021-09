Medier: Talibans leder blir regjeringssjef i Afghanistan

Flere medier melder at Taliban snart vil presentere Afghanistans nye regjering, som har store oppgaver i vente.

18 dager etter å ha gått inn i Afghanistans hovedstad Kabul, skal Taliban nå være klar med en ny regjering som skal lede landet.

AFP skriver at den nye regjeringskabalen vil bli offentliggjort etter morgenbønnen på fredag. Afghanske Tolo News skriver på sin side at en offisiell uttalelse er «nær forestående».

Det er ventet at Talibans overhode, Haibatullah Akhundzada vil fungere som landets overhode, samtidig som at det vil være en annen president, det skriver The Guardian.

Sharia-velde

Taliban ledet også Afghanistan fra 1996 til 2001, da med en streng håndheving av Sharialoven.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har uttalt at de neste ukene vil bli avgjørende for hvordan det internasjonale samfunnet forholder seg til Talibans Afghanistan.

OVERHODE: Flere medier rapporterer at dette er mannen som blir Afghanistans nye overhode, nelig Haibatullah Akhundzada. Foto: AFP

– Vi kommer ikke til å følge med på hva de sier, men hva de gjør, uttalte også statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet, Victoria Nuland.

Teokratisk preg

The Guardian skriver at Akhundzada vil fungere som en teokratisk veileder, og at han dermed vil ha en lignende rolle som Ali Khamenei i Iran.

Avisen skriver også at mannen som regnes som å være nummer to på Talibans rangstige, Mullah Abdul Ghani Baradar, sannsynligvis blir Afghanistans nye president, og at Mohammed Yaqoob, sønn av Talibans grunnlegger Mullah Muhammad Omar, vil få en rolle i regjeringen.

En av Talibans ledere, Sher Mohammed Abas Stanikzai, uttalte på onsdag at det «muligens ikke vil være noen kvinner» med i den nye regjeringen, hvilket førte til at rundt 50 kvinner demonstrerte i byen Herat.

Mulig samarbeid med Kina

Talibans offisielle talsperson, Zabiullah Mujahid, sa onsdag at Afghanistans fremste forretningspartner er Kina, og at den «kinesiske regjeringen er forberedt på å investere i og gjenoppbygge Afghanistan».

Mujahid ble også spurt om landets forhold til Russland, og svarte at det «hovedsakelig er politisk og økonomisk», og at de er i forhandlinger med landet for å skape «gode forutsetninger for en internasjonal fred».

Store oppgaver

FN-sambandet skriver at Afghanistan etter mange tiår med krig har blitt et av verdens mest fattige og minst utviklede land.

Det er forventet at organisasjonens matlagre i landet vil være tomme innen utgangen av september. Det er også meldt om timelange køer utenfor banker i landet, samtidig som at prisene ved Kabuls basarer skyter til værs.

Taliban har lovet å la alle afghanere og utlendinger som ønsker det å fritt kunne forlate landet. Den internasjonale flyplassen i Kabul var imidlertid fortsatt stengt, torsdag.

Al Jazeera melder at det fra og med fredag vil være mulig å gå innenlandsflyvninger til og fra flyplassen, men at det kan ta «noe lenger tid» før det åpnes for flyvninger til og fra utlandet.