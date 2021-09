Mann innrømmer falsk forklaring etter storbrann

Dette opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Det var natt til lørdag 7. august det begynte å brenne i en boligblokk i Arna i Bergen.

Hele boligblokken, med 20 kommunale leiligheter ble overtent, og 24 beboere ble husløse.

Politiet har hele tiden sagt at de har flere hypoteser om årsaken til brannen - både at den kan skyldes en straffbar handling, men også at den kan ha naturlige årsaker.

Erkjente å ha gitt uriktige opplysninger

Torsdag opplyser politiet at en mann pågrepet i går og siktet for å ha gitt falsk forklaring til politiet.

– Han ble avhørt og erkjente i avhøret at han hadde gitt uriktige opplysninger i tidligere politiavhør. Han ble løslatt kort tid etter avhøret. Han er ikke blant dem som har status som mistenkt for å ha forårsaket brannen og politiet presiserer at det ikke er noen grunn til å mistenke at han har forårsaket brannen, opplyser politiet i pressemeldingen.

Krimteknikere ved boligblokken i Arna, som ble totalskadd i brannen natt til lørdag 7. august. Foto: Bergen Foto Og Media/ NTB

Når det gjelder brannårsaken har politiet foretatt et stort antall vitneavhør, hovedsakelig av beboerne på den aktuelle adressen, og av vitner som har meldt seg til politiet.

Det gjenstår fortsatt flere avhør og undersøkelser.

Ukjent brannårsak

Politiet opplyser at gjennom etterforskningen har de dannet seg et forholdsvis godt bilde av hvor brannen startet og hvordan den utviklet seg, men det gjenstår fortsatt en del etterforskning, blant annet flere avhør.

– Politiet kan derfor ikke på nåværende tidspunkt gå ut med informasjon om hvor brannen sannsynligvis startet, skriver politiet.

Politiet jobber fortsatt med å finne brannårsaken.

Parallelt med politiets etterforskning foretar brannvesenet og Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap egne undersøkelser for å finne ut hvorfor brannen utviklet seg så raskt.

– Vi ønsker fortsatt tips fra personer som har informasjon som kan hjelpe politiet med å finne brannårsaken, opplyser politiet.