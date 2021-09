Kjeld fikk aggressiv blodkreft – så kom redningen

Overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen (55) er på vei inn på avdelingen for å dele en gledelig nyhet til sine kolleger. Sammen med seg har han pasient Kjeld Erik Ellingsen.

Gjertsen er nemlig tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin verdensledende forskning på aggressiv blodkreft.

– Det er en stor ære, forteller prisvinneren til TV 2.

Bjørn Tore Gjertsen sammen med sine kolleger på Haukeland universitetssykehus. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Bjørn Tore Gjertsen er overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved universitetet i Bergen. Han har viet store deler av livet sitt til forskning - og har forsket på leukemi i over 30 år.

Prisvinneren har forsket seg fram til nye behandlingsmetoder for pasienter med leukemi.

– Jeg kommer vanligvis inn i bildet når det ikke er så mye hjelp igjen. Det høres brutalt ut, men det er realiteten, forteller Gjertsen.

Tilfeldigheter oppdaget kreften

Blant pasientene som overlegen har hjulpet, er Kjeld Erik Ellingsen. Han er en aktiv og sprek mann, som ved en tilfeldighet skulle gi blod i mai i fjor, men ting var ikke som det skulle.

– Onsdag skulle jeg gi blod. Torsdag var det plutselig full undersøkelse. Fredag får jeg diagnosen akutt leukemi. Lørdag starter den første cellegiftbehandlingen, forteller Kjeld Erik Ellingsen til TV 2.

TILFELDIGHETER: Det var tilfeldigheter som førte til at Kjeld Erik Ellingsen fant ut at han hadde akutt leukemi. Foto: Privat

– Jeg husker veldig godt da jeg møtte Kjeld en dag jeg hadde vakt. Da var vi begge enige om at vi håpet på å aldri møtes igjen. For i så fall betydde det at cellegiftbehandlingen ikke virket - og vi måtte diskutere muligheten for eksperimentell behandling .

Og slik ble det. Etter fem cellegiftkurer, var det ingenting som klarte å ta knekken på den aggressive blodkreften. Andre behandlinger fantes heller ikke - og det så mørkt ut.

– Jeg har nok vært igjennom all mulig medisin i skapet på Haukeland, sier Ellingsen.

Risikofylt behandling

Ellingsen får dermed tilbud fra overlegen om å bli med på en risikofylt, men en mulig behandling.

– Jeg var på ingen måte ferdig, så det var ikke noe tvil om å si ja for min del, forteller han.

Ellingsen ble satt på den femte generasjon av den omstridte medisinen Thalidomid. Medisinen førte til store konsekvenser på 1950-tallet da gravide kvinner brukte den som kvalmestillende og sovemedisin. Tusenvis av barn ble født med misdannelser – blant annet manglende armer og bein.

TRENING: Kjeld Erik Ellingsen bruker mye av tiden sin på å holde seg i aktivitet. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I senere tid har Thalidomid gjort comeback mot beinmargskreft - og med god effekt for pasientene. Medisinen kan i ulike variasjoner brukes til å fjerne bestemte proteiner inni kreftcellen.

– Vi kunne ikke vite med stor sikkerhet at medisinen ville virke mot Kjeld sitt tilfelle, men jeg hadde en mistanke om at det ville gi en viss sykdomskontroll.

Men den beintøffe behandlingen med Thalidomid-varianten tok ikke bare opp kampen mot kreftcellene til Ellingsen, men også beinmargen. Dermed måtte tobarnsfaren få beinmargstransplantasjon i januar.

– Jeg har per definisjon vært kreftfri hele 2021, sier Ellingsen.

Ønsker nytt konsept

Nå ønsker prisvinneren å fortsette videre med forskningen og arbeidet mot akutt leukemi – denne gangen med et nytt konsept og et behandlingssenter i Bergen.

– Cancer Real Time er et konsept der vi tar prøver av pasientene før vi begynner med behandlingen. Deretter følger man pasienten tett med nye prøver og korrigerer behandlingen underveis. Så snart man da får tegn på at noe ikke funker, skifter man over til noe som med stor sannsynlighet kan funke, forteller Gjertsen.

Bjørn Tore Gjertsen er overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved universitetet i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nå har Gjertsen sendt inn en søknad til Forskningsrådet.

– Inni denne søknaden ligger det nye behandlingsformer. Det ligger også medikamenter som ikke har vært i bruk tidligere, men som vi ønsker å bruke.

– Det vi håper på å få ut av dette, er at overlevelsen skal bli mye bedre på lang sikt. Det andre er å påføre mennesker mindre bivirkninger av behandlingene.

Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen hyller professoren.

– Bjørn Tore Gjertsen har bidratt til å forbedre både prognosen og behandlingen for mennesker med veldig aggressiv blodkreft. Forskningen hans har bidratt til å redde liv.

Gir håp for andre pasienter

Samme dag som Bjørn Tore Gjertsen får nyheten om kreftforskningsprisen, møter professoren en kreftfri Ellingsen. Den eksperimentelle behandlingen førte til at Ellingsen kunne gjennomføre en vellykket stamcelletransplantasjon av beinmargen.

KREFTFRI: Samme dag som Bjørn Tore Gjertsen får nyheten om kreftforskningsprisen, møter professoren en kreftfri Ellingsen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Nå bruker tobarnsfaren all sin tid på rehabilitering.

– Uten Bjørn sitt utrolige engasjement for kreftsaken over så mange år, så hadde jeg ikke vært her i dag. Ikke er han bare en flink lege, men han er et skikkelig medmenneske – og det smitter over på hele avdelingen.

– Jeg er evig takknemlig for ham.

Professor og overlege Gjertsen har store planer om å fortsette videre med forskningen sin.

– Vil du si at Ellingsen sitt tilfelle gir håp for fremtiden og andre pasienter?

– Ja, det gjør det. Kjeld sitt tilfelle viser bare at man aldri skal gi seg.