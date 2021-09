Lisa Tønne tok med ektemannen på podkasten - varsler flere vikarer fremover

Det var en uvanlig episode av podkasten «Tusvik og Tønne» som ble tilgjengelig fredag morgen. I fravær av Sigrid Bonde Tusvik hadde nemlig Lisa Tønne tatt med seg ektemannen i studio.

– Det er en unntakstilstand i «Tusvik og Tønne»-gruppa. Heksa og elevrådslederen samler seg selv, sier Tønne og sikter til sin makker Sigrid Bonde Tusvik. Deretter introduserer hun dagens gjest, hennes ektemann, Kyrre Holm Johannessen.

Kan bli flere vikarer

Det hører til sjeldenhetene at den populære podkastduoen inviterer gjester i studio.

– Det er hyggelig å være gjest, sier Holm Johannessen.

Til TV 2 sier Tønne at ektemannen var en superfin vikar.

– Veldig glad for at han stiller opp for gruppa når det blåser på toppene, skriver hun i en tekstmelding, før hun siterer Åge Aleksandersen:

«Men når det bles som værst på toppan. Og når galskapen får rå, ska vi hold omkring hver ainner, og vi veit det her skal gå.»

Podkasten avsluttes med at Tønne spør lytterne hvem de vil ha som programledervikar fremover, dersom Bonde Tusvik blir borte lenge. Det kan derfor virke som det blir relativt store endringer i en av landets mest populære podkaster fremover, med Bonde Tusvik ute på ubestemt tid.

EKTEMANN: I dagens episode tok Tønne med seg ektemannen Kyrre Holm Johannessen. Foto: Ole Morten Myrvoll

Varslet endringer sist

Fredagens podkast kommer fire dager etter forrige episode, som kun var på to minutter. Her fortalte Bonde Tusvik at hun står i en privat krise, og at hun derfor vil trekke seg litt tilbake fremover.

Videre sa komikeren at hun nå trenger å være i fred, men at hun er takknemlig for at hun har mange fine folk rundt seg.

Duoen lovet å fortsette med podkasten, men at det vil bli endringer. Noe vi kunne høre i dagens episode.

God kveld Norge har vært i kontakt med Bonde Tusvik, som ikke ønsker å kommentere utover det som ble sagt i podkasten

Tjent gode penger

Podkasten til Tusvik og Tønne var en av de første store i Norge, og har siden oppstarten vært en av landets mest populære. Damene har tjent millioner på sendingene.

– De er eksepsjonelle, og de har vært fyrtårnet. Og det er klart at det ikke bare er podkasten som gir utkom for dette. De har jo solgt noen billetter når de har vært på scener rundt om i landet, har Arne-Inge Christophersen, markedsanalytiker og medieekspert, sagt til God kveld Norge tidligere.

– Det er ikke så viktig egentlig. Selv om det er veldig hyggelig å tjene penger på podcasten, så er det noe med at du ikke må bli så drevet av annonsepengene at det bare dreier seg om å tjene penger, sa Tusvik under intervjuet i 2019.

For damene sier de ikke reklamerer for hva som helst.

– Vi kan jo ikke si ja til alle, hvis vi kjenner inni oss at «det her stritter mot alt vi står for», så takker vi nei til annonsørene. Så strekker vi oss lengre noen steder, men aldri slik at det gjør vondt i magen. Da dropper vi de pengene, sa Tønne.