Innrømmer at de feilet: – Vi har ikke lykkes

Helsetoppene erkjenner at de sviktet i kommunikasjonen til kommunene.

I august besluttet regjeringen å endre strategien når hundretusenvis av norske barn skulle vende tilbake til skolebenken etter sommerferien.

Den nye strategien var testing fremfor karantene.

– Ikke godt nok forberedt

Men én måned etter skolestart er status at smitten har skutt i været. Og det skyldes hovedsakelig smitteøkning blant barn og unge.

Det kraftige smittehoppet førte til at regjeringen på torsdagens pressekonferanse utsatte gjenåpningen av landet, igjen.

– Vi skulle ønske vi unngikk en så kraftig smitteøkning. Det betyr at den endringen vi gjorde i forbindelse med skolestart, den var ikke kommunene godt nok forberedt på, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til TV 2.

– Tar dere selvkritikk?

– Ja. Vi kunne gitt kommunene bedre tid. Jeg har forståelse for at de har opplevd dette som kaotisk og vanskelig. Men vi har lyttet til de nå, og gjør ting annerledes, sier Høie.

Kan gå til gult

Regjeringen anbefaler nå at kommuner som opplever et høyt smittetrykk, kan gå til gult nivå på skolene, dersom det gjør situasjonen bedre.

– De endringene vi varsler nå, skal bli forankret enda bedre i kommunene. Derfor har vi ikke bestemt en dato for når dette innføres. Det skal vi gjøre sammen med kommunene, slik at de er forberedt på endringene, forklarer Høie.

– Det er vårt ansvar

Også helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner feil, og er enig med Høie om at de kunne gitt kommunene bedre tid.

KOMMUNIKASJONSSVIKT: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er beklagelig at deres budskap ikke har nådd gjennom til kommunene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Som ansvarlig for helsemyndighetene, så kan jeg ikke si at vi har lykkes med vårt arbeid når vi ser at kommunene sliter. Hvis vi har gitt beskjeder til kommuner, som de ikke klarer å gjennomføre, så er det vårt ansvar, sier Guldvog til TV 2.

– Hadde blitt et opprør

Både Høie og Guldvog mener imidlertid at det ikke var feil å starte det nye skoleåret på grønt nivå nasjonalt.

– Det var det ikke. Veldig mange barn går på en skole hvor det ikke er noe smitte. Hadde vi startet dette året med å sende alle barn tilbake til en skole med strenge restriksjoner, hadde det blitt et opprør blant barn, foreldre og lærere, sier Høie.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er glad for at regjeringen nå tar selvkritikk.

– Det er mye bedre at de tar selvkritikk, enn at de går i vranglås og står på sitt. Alle må erkjenne at pandemien stiller oss overfor vanskelige valg, og det er ikke alltid lett å vite hva som er det klokeste, sier han.

IKKE EN SUKSESS: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier han er glad for at regjeringen erkjenner at strategien om å teste fremfor karantene ikke har vært en suksess. Foto: Aage Aune / TV 2

Handal er imidlertid klar på at gult nivå ikke er løsningen for å få kontroll på den kraftige smitteøkningen.

– Hele samfunnet må ta denne smitteøkningen på alvor. Det hjelper ikke at skoler og barnehager har et strengt regime. Dette er noe alle må bidra til, sier han.