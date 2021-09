Kjendisenes oppgjør: – Mamma og pappa, våkn opp!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddy har fått stor oppmerksomhet etter at de entret «Skal vi danse»-parketten som et dansepar. Finn Schjøll skulle ønske at det ikke var så spesielt.

Joakim Kleven og dansepartner Benjamin Jayakoddy skrev norsk «Skal vi danse»-historie da de ble et dansepar med to menn i årets sesong.

God kveld Norge møter hele Norges «blomster-Finn», Finn Schjøll, under lanseringen til Magnor. Der hyller han dansen Kleven og Jayakoddy hadde sammen, og kaller det for et «piece of art».

HAUSES OPP: Finn Schjøll mener at barn ikke kan være avhengig av at to gutter danser på TV for å ha et sunt forhold til seg selv og egen kropp. Foto: Audun Braastad 5021

Likevel skulle han ønske at det ikke ble sett på som så bemerkelsesverdig som det har blitt i dag.

– Man hauser det veldig opp. Det hadde jo vært veldig gøy hvis de bare hadde kommet og danset, og ingen hadde sagt noe, sier Schjøll.

– Foreldrene må oppdras

TV-profilen mener at det er foreldre, på hans egen alder og yngre, man bør snakke til for at man skal tenke at det er helt normalt med to mannfolk på et dansegulv.

Han synes det er flott at Kleven og Jayakoddy danser sammen, men tror ikke det vil være avgjørende for barn som sitter hjemme og føler seg annerledes.

– Det er foreldrene som på en måte må oppdras. Ungene klarer seg bra de når de får god opplæring hjemme, sier han, og fortsetter:

VERDIER: Halvor Bakke mener at mye handler om hvilke verdier man får hjemmefra for hvordan man møter verden. Foto: God kveld Norge

– Barn kan ikke være avhengig av at to gutter danser på TV for å ha et sunt forhold til seg selv og egen kropp. Dette er mamma og pappas plikt. Mamma og pappa, våkn opp!

Interiørekspert Halvor Bakke er på Magnor-lanseringen sammen med Schjøll, og er enig i det han sier.

– Man får med seg sin oppdragelse og sine verdier hjemmefra. Er de tydelige, er det egentlig ikke noe problem å fortelle hvem man er til sine nærmeste, forteller Bakke.

– Hadde vært befriende å se

Kjartan Haugen og Knut Ivar Pelerud som er godt kjent fra den første sesongen av «Sommerhytta» forteller at de ble imponert over det de så på parketten.

De hyller Kleven og Jayakoddy for å danse som to menn i årets «Skal vi danse»-sesong, og tror det vil bety mye for mange av seerne:

HYLLEST: Knut Ivar Pelerud (venstre) og Kjartan Haugen (høyre) hyller Joakim Kleven og Benjamin Jayakoddy for at de danser sammen i «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det var på tide, synes jeg. Jeg har jo danset med en mann i mange år, så det er på tide at vi får sett det på TV også, sier Pelerud til God kveld Norge.

Haugen tror at et dansepar som Kleven og Jayakoddy kunne betydd en forskjell for han som ung:

– Hvis jeg hadde vært en liten gutt og bodd i Valdres, så hadde det vært befriende å se at det er normalisert. Og jeg hadde kanskje kommet ut før enn jeg faktisk gjorde, forteller han.