Åpner for å doble i Diamond League-finalen

TV 2 treffer en fornøyd Gjert Ingebrigtsen på telefonen etter det han beskriver som en vellykket baneøkt på Sandnes stadion i formiddag.

– Jakob ser bra ut. Han er ikke helt på toppnivået, men det fungerer rimelig bra, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Åpner for dobling

Jakob Ingebrigtsen står over morgensdagens stevne i Brussel. Den avgjørelsen ble tatt etter kraftanstrengelsen i Lausanne i forrige uke. Da måtte 20-åringen grave dypt for å vinne 3000 meteren. En lang reise til og fra USA, gjorde at Team Ingebrigtsen mente belastningen ble for stor med nok et stevne denne uka.

Dessuten lurte tanken i bakhodet om å løpe de mer prestisjetunge Diamond League-finalene på både 5000 og 1500 meter i bakhodet. Med et løp i Brussel ville det blitt umulig å gjennomføre.

– Vi åpner i alle fall for at Jakob kan løpe begge distansene i Zürich. Han er påmeldt. Men den endelige avgjørelsen tar vi ikke før det nærmer seg, forteller pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Under Diamond League-finalen i Sveits går 5000 meteren onsdag, mens 1500 meteren er lagt til dagen etter. Dermed er en dobling mulig.

Best sjanse på 5000

Ingebrigtsen ligger faktisk bedre an i sammendraget på 5000 meter enn han gjør på 1500 meter i Diamond League.

På 5000 har han bare spanske Mohammed Katir foran seg på sammenlagtlista.

Mens på 1500 ligger både Stewart McSweyn og Timoty Cheriyot foran han på sammenlaglista. Årsaken er at de to har løpt flere løp enn Ingebrigtsen. Cheriyot er den eneste som har slått Ingebrigtsen i samløp denne sesongen. Det var i Monaco, da Jakob Ingebrigtsen akkurat hadde gjort comeback etter en halsbetennelse som lenket han til senga i over en uke.

Uansett er en seier i Diamond League-finalen ansett som noe av det største man kan vinne i friidretten utenom mesterskapsmedaljer.