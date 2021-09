Ola (28) og Lene (40) ble ikke med videre i Jakten på kjærligheten – slik går det i dag

Mandag er det duket for premiere av den 18. sesongen av Jakten på kjærligheten på TV 2.

Seerne skal gjennom høsten følge bøndene Sebastian Muth Johansen (28) fra Leknes i Nordland, Ole-Johan Dyste (47) fra Østre Toten i Innlandet, Tina Kristiansen (26) fra Tolsrød i Vestfold, og Stefan Gundersen (50) fra Rømskog i Østfold sin ferd for å forhåpentligvis finne den store kjærligheten.



Slik ble det ikke for bøndene Lene Grønnæss (40) fra Minnesund i Eidsvoll og Ola Sørby Bråten (28) fra Sørumsand i Akershus. De er nemlig ikke med videre i årets sesong, og de må finne kjærligheten på egen hånd.

– Kjenner på en skuffelse

Lene Grønnæss, som driver en besøksgård med alpakka og hester i Minnesund, forklarer at det var skuffende å få beskjed om at hun ikke var med videre.

IKKE MED VIDERE: Lene Grønnæss fra Minnesund er ikke med videre Foto: Privat/TV 2

– Man har jo et ønske om å være med hele veien, så jeg ble skuffet, sier hun på telefon til TV 2.

Til tross for at det ikke ble noe Jakten på kjærligheten-innspilling, har hun hatt en travel og fin sommer.

– Det har vært mye bookinger og besøkende. Både venner, familie og ukjente har booket seg inn for rideturer og alpakkaopplevelser.

Grønnæss har derfor ikke hatt tid til dating, og er fortsatt singel. Hun har derimot lest gjennom frierbrevene hun har fått, sier hun til TV 2. Hun har også fått flere meldinger på både telefonen og i sosiale medier, men har ikke kontaktet noen av frierne enda.

– Det er absolutt interessante menn i bunken, så jeg skal lese gjennom brevene en gang til og ta kontakt med dem jeg er liker.

Fremover er det nå kjærligheten hun ønsker å prioritere, ettersom hun har drømmelivet på gården og ønsker å finne den rette for å gjøre livet komplett.

– Jeg har troen på at han dukker opp, sier hun og ler.

En erfaring rikere

Ola Sørby Bråten fra Sørumsand i Akershus blir heller ikke å se på TV-skjermen i høst. Han forklarer at sommeren har gått til travle dager på korngården.

Det at han ikke ble med videre på Jakten på kjærligheten tar han ikke tungt, men tror opplevelsen hadde vært både intens og tidskrevende - samtidig som moro.

– Det var gøy så lenge det varte, og en ny erfaring, sier han til TV 2 over e-post.

IKKE MED VIDERE: Ola Sørby Bråten fra Sørumsand ble heller ikke med videre. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

Han innrømmer derimot at promoteringen han fikk gjennom programmet har gitt han en del frierbrev til tross for den korte deltakelsen. Han har tatt seg fri fra gårdsarbeid for å møte noen av damene i sommer, men foreløpig har det ikke utviklet seg til noe mer.

– Jeg er fortsatt singel, men jeg er optimist og tror på kjærligheten.

Ser frem til årets sesong

Selv om Grønness og Sørby Bråten ikke fikk være med videre, forklarer begge to at de skal følge med på kjærlighetsjakten til de andre bøndene.



– Jeg kommer til å følge spent med på hver episode. Jeg håper det går bra for de andre bøndene og at de finner kjærligheten, sier Grønnæss.

Dette sier Sørby Bråten seg enig i.

– Selv om jeg ikke er med i årets sesong, så har jeg hatt en fot innenfor, så jeg må se hvordan det går på høstjakten til de fire bøndene, sier han.



Premieren på Jakten på kjærligheten ser du på TV 2 mandag kl. 20, eller når du vil på TV 2 Play.