Solbakken: – Det var ufint av Kjetil Rekdal

Martin Ødegaard imponerte nok en gang ikke ekspertene, som forventer mer av midtbanejuvelen på landslaget.

Etter 1-1-kampen mot Nederland måtte Ødegaard tåle kritikk fra HamKam-trener Kjetil Rekdal. I VG stilte han spørsmål ved om det er plass til Ødegaard i Ståle Solbakkens startoppstilling på landslaget fremover.

– Det er ikke tvil om at Martin er for lite på ballen til å få frem sine styrker. Den diskusjonen kommer til å leve videre fremover. Har vi plass til ham, spurte tidligere landslagsspiller Kjetil Rekdal i VGTV-studioet.

Uttalelsene fra Rekdal får Solbakken til å reagere. Han svarer med å sende et stikk i retning sin gode venn.

– Hvilke eksperter? Kjetil Rekdal? Nå har jeg rost Rekdal så mye for de HamKam-greiene, og har betalt noen månedslønninger i året for å få ham dit, så det synes jeg er ufint av ham. Martin er steinsikker på laget, konstaterer en spøkefull Solbakken til TV 2.

Villig til å vedde

Solbakken var godt fornøyd med innsatsen til Ødegaard, ikke minst som kaptein både før og under og etter kampen.

– Han gjorde en fantastisk kamp som kaptein før kampen, og under kampen hjalp han blant annet en debutant. Slik kampen ble, levde han helt opp til de forventningene jeg hadde til ham. Som kaptein har han vært super. Han har en stille autoritet. Men Martin vil alltid havne under loopen på grunn av det navnet han har, det er litt det samme med Haaland, oppsummerer Solbakken, før han slår fast:

– De spiller på et ungt lag med en ny trener og nye ideer. Da er det bare tull å si at det ikke er plass til ham. Om det ikke er plass til Martin, så skal jeg vedde på at vi tar medaljer i 2028, hvis det er VM da, sier han.

– Men har ikke Rekdal et poeng med tanke på at Ødegaard har vært litt usynlig de siste kampene, lurte en journalist på under presseseansen.

– Vel. Han var ikke i sin beste form på grunn av ankelskaden han har hatt, og har ikke spilt sine beste landskamper. Det er kvalikkampene jeg er opptatt av, ikke de feriesamlingene. Han kunne gjort det bedre i kvalikkampene, men har vært plaget med en ankelskade. Ødegaard spilte med smerter, men kastet ikke inn håndkleet, og kom tilbake til Arsenal og mistet 2-3 uker med skader, svarer Solbakken.

TV 2-ekspert: – Bare sprøyt!

TV 2-ekspert Jesper Mathisen gir full støtte til Solbakken.

– At Martin Ødegaard ikke skal være en del av de elleve på banen som starter på banen for Norge, det er bare sprøyt. Da tror folk i så fall at vi har et bedre landslag enn det vi har. Martin Ødegaard skal selvsagt være en del av startoppstillingen, fastslår Mathisen.

Ståle Solbakken er godt fornøyd med hvordan Norge fremstod mot Nederland.

– Alt i alt vil jeg si vi gjennomførte en god kamp. Vi kunne vunnet kampen, men kunne tapt også. Det var imidlertid en god prestasjon der mange av de norske spillerne spilte opp mot sitt beste, mener Solbakken – som tror Norge har muligheten til å kvalifisere seg direkte til VM.

– Tar vi Latvia og Gibraltar, så skal vi kunne å slå Tyrkia. Da har vi gode muligheter til å bli nummer én eller to, slår Solbakken bestemt fast.

Norge møter Latvia borte lørdag og Gibraltar tirsdag. Også disse kampene inngår i VM-kvalifiseringen. Norge ligger på delt andreplass (sammen med Nederland og Montenegro) med sju poeng etter fire kamper. Tyrkia topper med åtte.