Gir titalls millioner til havvind og havbruk

Næringsminister Iselin Nybø hadde med seg 82,7 millioner kroner til prosjektet «Green Platform Ocean Grid», da hun besøkte Equinor Energy i dag.

– Omstilling har drevet frem olje- og gassektoren, og er også det som kan drive energisektoren videre. Dette prosjektet skal legge til rette for lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, og skape nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter, sier Nybø (V).

Prosjektet har som mål å finne nye løsninger for havvind.

Det største teknologiløftet ligger i å utvikle et koblingssystem som kan håndtere høyere spenning enn dagens løsninger. Direktør for nye energiløsninger Jens Økland i Equinor sier at det kort sagt dreier seg om å få strøm billigst mulig ut til kundene.

PENGESEKK: Næringsdepartementet og Næringsminister Iselin Nybø var i det gavmilde hjørnet, tirsdag. Her sammen med Florian Schuchert, teknologisjef havvind i Equinor, og Jens Økland, Direktør for nye energiløsninger. Foto: Gunnar Ringen Johansen/ TV 2

Havbruksprosjekt

Det er imidlertid ikke bare havvindnæringen som får glede av Nybøs pengesekk.

93 millioner kroner blir nemlig også gitt til havbruksprosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs».

Næringsdepartementet skriver at prosjektet vil utvikle en helhetlig grønn verdikjede for oppdrett til havs, gjennom elektrifisering av havbruksinstallasjoner og fartøy, «autonome overvåknings- og beslutningssystemer og utvikling av et nytt flytefôr og tilhørende oppsamlingsteknologi».

– Vi produserer og eksporterer store mengder sjømat, og verden trenger mer. Med tyngden til de involverte aktørene vil prosjektet skape innovasjon og kunnskap som reduserer energibruk og klimaavtrykk for havbruk til havs, sier Nybø.

Pengetildelingen er en del av «Grønn Plattform», som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst.

– Er det tilfeldig at du reiser rundt med pengesekken 11 dager før valgdagen?

– Vi har jobbet med dette veldig lenge. Vi lanserte Grønn Plattform allerede i fjor sommer. Men jeg er glad for at vi nå får delt pengene ut, sier Nybø.

Nytt skattesystem

Tirsdag varslet også finansminister Jan Tore Sanner (H) at regjeringen foreslår å lage et nytt skattesystem for oljenæringen, som blant annet eventuelt vil bety at leterefusjonsordningen blir avviklet.

Gjennom leterefusjonsordningen refunderer staten skatteverdien av letekostnader for selskaper som går i minus. I 2019 ble det utbetalt 3,9 milliarder kroner gjennom ordningen, ifølge tall Aftenposten har innhentet fra Skattedirektoratet.

Ordningen har vært omstridt hos klima- og miljøbevegelsen, som mener den har vært en sponsing av olje- og gassvirksomhet.

Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet, beskrev forslaget som å være «utrolig bra».