«Kameraten» angrep Joakim (20) med softgun: – Han siktet mot hodet og trakk av

Natt til 24. juli var Joakim Andersen fra Nesseby øst i Finnmark på besøk hos en kamerat i nabokommunen.

Utover kvelden tar kameraten med Joakim til campingvogna for å vise frem softgun-samlingen sin.

Uten forvarsel begynner han å skyte mot 20-åringen.

– Først skjøt han på gresset foran beina hans. Så i kneet og i leggen. Joakim fikk så vondt at han gikk ned på kne og ba om nåde. Da satt denne «kameraten» softgun-pistolen mot hodet til sønnen min, forklarer faren Jan-Olaf Andersen (48) til TV 2.

Joakim ble skutt i leggen. Bildet er tatt over en måned etter hendelsen. Foto: Privat

Samtidig som han sikter mot 20-åringen, roper gutten en høyreekstrem setning, ifølge Andersen.

Hendelsen ble først omtalt i iFinnmark.

Sikter og trekker av

Mens Joakim sitter på knærne med munningen mot hodet, trekker kameraten av. Men, kulelageret er tomt.

– Sønnen min klarte å komme seg vekk, og gikk i hele tre kilometer før han ramla om og havnet i veigrøfta. Jeg ble oppringt ved midnatt av en forbipasserende bilist. Ambulansen var på vei, forklarer Jan-Olaf.

Han hiver seg inn i bilen og kjører den lange strekningen på om lag 23 kilometer. Jan-Olaf kommer frem før ambulansen.

Han prøver å få sønnen i tale, men Joakim er beruset og har store smerter.

Etter noen minutter ankommer ambulansen. Far og sønn blir fraktet til Tana Helsesenter.

– Jeg trodde det var automatikk i at politiet blir tilkalt når det forekommer en personskade. Men nei, jeg måtte ringe politiet selv, sier faren oppgitt.

Han forklarer at han også måtte be legene om å ta bilder og dokumentere sønnens skader.

Slik så såret ut tirsdag denne uken. Foto: Privat

Henlagt av politiet

En måned senere har Joakim fortsatt merker på kroppen etter skuddene. I forrige uke, fredag 27. august, kom svaret fra politiet.

Saken er henlagt.

– Hvordan går det med Joakim i dag?

– Det går greit, men han ble veldig redd og skremt. Og det er han fortsatt. Både for gjerningspersonen og politiet. At de ikke tok anmeldelsen mer alvorlig... når vi drar på butikken for handle, så vil han ikke gå alene.

TV 2 har vært i kontakt med pressekontakt i Finnmark politidistrikt, og har fått tillatelse til å gjengi påtaleleder Morten Daaes sitater gitt til iFinnmark.no.

– I slike saker er det ofte ord mot ord – den fornærmede og den mistenkte har begge sin forklaring. Hvis det oppstår et visst sprik i de to forklaringene, så kan det være en grunn for henleggelse. Når forklaringene ikke sammenfaller, og det er ingen andre vitner som støtter opp om det, så er det lite å gå videre med, sier Daae til avisen.

– Ikke et våpen

Han forklarer videre at politiet tok en konkret vurdering ettersom fornærmede hadde tatt seg ut av situasjonen, og at den ikke lenger var pågående.

– Og så ble det gjort en vurdering med tanke på at det er snakk om en softgun, som sånn sett er et leketøy. Det er klart at det kan gjøre skade, men det er ikke et våpen i den forstand, sier påtalelederen.

Jan-Olaf synes det er skummelt at politiet henlegger en slik sak, og ser alvorlig på hendelsen.

– Det er ingen tvil om at det har blitt brukt en softgun, men de sier at omstendighetene ikke er klare. Det er klart at en gjerningsperson ikke vil tilstå det han har gjort, sier Jan-Olaf.

Da han og sønnen var i avhør nummer to, ble de fortalt at det hadde blitt gjort funn på stedet.

– Nå håper jeg at de i hvert fall har beslaglagt alle softgun-våpnene han hadde, avslutter Jan-Olaf, og legger til at han ønsker å rette en stor takk til bilisten som stoppet opp da sønnen trengte hjelp.