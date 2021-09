Ståle uten filter

Se landskamper hver dag på TV 2 Play og Latvia-Norge lørdag fra kl. 17.00.

Det har vært fascinerende å følge Ståle Solbakken i rollen som landslagstrener. Han har en åpenhet som står i sterk kontrast til det vi har blitt vant med fra maktens korridorer på Ullevaal. Det er befriende å ha en landslagstrener som er så frittalende. Jeg tror også fotballforbundet har godt av å se at det ikke er farlig å svare åpent på de spørsmålene man får. Ærlighet og åpenhet bygger tillit og fellesskap.

På pressekonferansene Ståle Solbakken får journalistene utdypende svar om alt fra konkrete fotballfaglige vurderinger rundt enkeltspillere til menneskerettighetssituasjonen i Qatar og UEFAs utilstrekkelighet. Det har tatt landslagets pressekonferanser til helt nye høyder og gjør dem langt mer interessante å følge.

På både pressekonferanser og i intervjuer framstår Ståle Solbakken som en mann uten filter. Han sier det han mener, uten å pakke det inn eller vurdere hva som er taktisk klokt å si. Et mareritt for en kommunikasjonssjef, men en drøm for alle som har etterlyst med åpenhet fra Ullevaal stadion.

Selv om vi er i ferd med å bli vant til en landslagstrener som aldri i verden ville funnet på å kalle en spade et graveredskap, var det nok mange som skvatt til da Ståle Solbakken tok til ordet for regjeringsskifte etter kampen mot Nederland. Det er helt utenkelig å se for seg Solbakkens forgjenger hive seg inn i valgkampen på samme måte.

En landslagssjef som uten blygsel utbasunerer at han ønsker seg et regjeringsskifte er oppsiktsvekkende. Men det er også en del av en større trend. De siste årene har vi sett stadig flere fotballspillere delta i det politiske ordskiftet på ulike måter.

TV 2s Sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

På det norske landslaget har vi nå en klimaaktivist som har byttet til drakt nummer to for å sette fokus på togradersmålet og klimakampen. Markeringer for migrantarbeideres rettigheter i Qatar har blitt en selvfølge før kampstart og landslagskaptein Martin Ødegaard har tidligere engasjert seg mot utkastelsen av 19 år gamle Mustafa Hasan. Han uttalte seg også mer enn gjerne om UEFAs nei til regnbuefargene under EM i sommer.

Selv om fotballspillere først og fremst fortsatt skal levere ute på banen, har de nå fått et større rom til å ha tydelige meninger om andre ting enn 4-4-2 og trebackslinje.

Ståle Solbakken utnytter det rommet til fulle, og mange syns nok at han gikk for langt i går kveld. Jeg tipper ledelsen i NFF satte kaffen i halsen da de hørte landslagssjefen oppfordre folk til å stemme for regjeringsskifte.

Selv ikke etter sin beste landskamp i sjefsstolen klarte Ståle Solbakken å holde frustrasjonen inne. Landslagssjefen er ikke bare misfornøyd med måten fotballen og idretten har blitt behandlet på under pandemien. Han er fly forbanna.

Det er garantert mange som følte at utblåsninga mot regjeringen var urettferdig. Det er ikke sikkert en annen regjering ville ha håndtert situasjonen annerledes. Det står nemlig lite i norske partiprogram om hvordan toppfotballen skal behandles under en pandemi.

Men det er også mange som kjenner seg igjen i Solbakkens frustrasjon. Vi har en idrettsbevegelse som har tatt en uforholdsmessig stor del av støyten under pandemien. De har havnet bakerst i køen gang etter gang, og er både det første som stenges ned og det siste som åpnes opp. Idrettens betydning for samfunnet trekkes gjerne fram i festtaler, men prioriteres ikke når det virkelig brenner.

Idretten har blitt mer politisk under pandemien fordi politikerne plutselig har styrt mye mer av idrettens hverdag og arbeidsforhold enn før. Myndighetene har detaljstyrt idretten på en måte vi aldri har opplevd før.

Breddeidretten måtte stenge ned, og toppidretten har måttet leve med restriksjoner som svekker deres konkurranseposisjon. Norske idrettsutøvere har vært underlagt langt strengere regimer enn sine utenlandske konkurrenter.

For en idrettsmann som Ståle Solbakken oppleves det selvsagt blodig urettferdig. Og fordi han er den mannen han er, må den frustrasjonen luftes.

Selv om det ikke bør bli en vane at landslagstreneren hiver seg inn i valgkampen, er det befriende med en landslagssjef som ikke er utstyrt med standardsvaret “det har jeg ikke noe behov for å snakke om” hver gang tematikken beveger seg en millimeter utenfor det som har skjedd ute på banen.