Hovland skal kjempe om 130 millioner kroner: – En vanvittig prestasjon

I fjor havnet Viktor Hovland på 20. plass i Tour Championship på East Lake Golfklubb i Atlanta.



Denne sesongen har 23-åringen prestert godt gjennom sesongen og er nok en gang med til East Lake når det braker løs torsdag kveld. Hovland skal etter planen starte klokken 19.00 norsk tid.

Konsept inspirert av kombinert

I 2020 startet nordmannen ti slag bak lederen, mens han i år skal starte syv slag bak, som nummer 13. Amerikanske Patrick Cantlay leder før sesongfinalen som går over fire runder og har dermed fordelen av å starte med -10. Dette er på grunn av en regelendring som kom for to år siden med formålet om å belønne spillerne som har spilt best gjennom sesongen.

– Det betyr at man har spilt jevnt gjennom sesongen. Det er en kul prestasjon at det er mulig å være her igjen. Jeg hadde et godt år i fjor, men et enda bedre i år. Nå starter jeg syv slag bak og ikke ti, så det er en god start, sa Hovland om å starte som nummer 13 på en pressekonferanse før torsdagens turnering.

Hovland legger også til at han er klar på at det viktigste for å lyktes vil være å alltid treffe fairway. Han påpeker at roughen på East Lake er «veldig tykk» og at han derfor har som mål å unngå det.

Ifølge Eurosports golf-ekspert Marius Thorp er konseptet hentet fra kombinert hvor man basert på prestasjoner i hoppbakken får en jaktstart i løypen.

– Det er jo en fordel for de som er lengst der fremme, men i golf kan mye skje på fire runder, men jeg tror det blir litt vel langt helt til topps. Man må forvente at noen mellom førsteplassen og Viktor presterer like godt eller bedre enn Hovland. Men om han havner blant de ti beste i en slik turnering vil det være en vanvittig prestasjon, sier Thorp til TV 2 på spørsmål om Hovlands muligheter.

Nordmannen havnet i 2019, det året han først ble proff, som nummer 112 på verdensrangeringen over de beste golfspillerne. I 2020 tok han et jafs på listen og ble rangert som nummer 31. Nå er Oslo-gutten helt oppe som nummer 15 på lista.

– Drivingen og jernspillet er fantastisk. Det er knapt noen som er bedre på lengde og presisjon enn det Hovland har vist denne sesongen. Det er noen områder han kan forbedre seg, men jeg er imponert over utviklingen og hvordan han har tatt nivået. Det er også gøy å se han får betalt for forbedringene han har gjort den siste tiden også, sier Thorp.

Får over tre millioner kroner for «sisteplass»

Han tror Hovland har mulighet til å kjempe om en topp 5-plassering i sesongfinalen. Ettersom Hovland starter som nummer 13 tror også Thorp at Hovland vil bli skuffet om det hele ikke ender med en sluttplassering blant de ti beste.

Etter denne turneringen kan 23-åringen fra Oslo i tillegg juble for solide penger på bok. Vinneren av FedEx Cup stikker nemlig av med 15 millioner dollar (i overkant av 130 millioner norske kroner).

Uansett hvor Hovland plasserer seg blant de 30 som starter vil det supplere gode kroner til lommeboka ettersom 30. plass stikker av med rundt 3.4 millioner norske kroner (se full premieliste i faktaboks).

– Det er ganske topptungt. Det er svimlende summer de spiller om og det er klart at det er en faktor. De tenker på det selv om det ikke er den store drivkraften, sier Eurosports golfekspert.