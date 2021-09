Jon Øigarden (50) om diagnosen: – Jeg ser på det som en fin ting

GOD KVELD NORGE (TV 2): Da skuespilleren sa ja til å seile over Atlanteren med kameraer på slep, følte han på en kombinasjon av frihet og fengsel.

Finansbølle i «Exit». Frekk gammel dame i «Søstrene ser på TV». Og utallige flere roller i filmer og serier gjennom to tiår.

Jon Øigarden (50) har siden han dukket opp i «I kveld med Thomas Giertsen» i 1999 virkelig blitt et av de store navnene på den norske skuespillerhimmelen.

Men det var først i år han takket ja til å bare være seg selv i en TV-produksjon, da han på vårparten seilte sammen med et knippe kjendiser over Atlanteren, i reality-programmet med samme navn.

– Jeg er ikke noe glad i sånn reality, men dette konseptet, det var det noe sympatisk over, sier Øigarden når Dorthe Skappel møter ham til en prat på Grefsenkollen, ikke langt fra der han vokste opp.

Se hele videointervjuet her:

Han likte særlig godt at alle de seks kjendisene om bord fikk være med hele veien. At det ikke var noen konkurranse.

Så i 19 dager seilte han sammen med Lise Finckenhagen (45), Trond Fausa Aurvåg (48), Lars Lillo-Stenberg (59), Amanda Delara (24) og Emilie Skolmen (28).

UT PÅ TUR: Denne gjengen seiler sammen i «Over Atlanteren». Foto: Discovery

Han understreker at de var en veldig fin gjeng. Men helt problemfritt var det ikke.

– Den største utfordringen var at det egentlig ikke skjer så mye på de 19 dagene man seiler, og det er på godt og vondt. Det var en kombinasjon av frihet og fengsel. Det ble litt monotont, sier Øigarden.

For Øigarden er vant til at det skjer ting.

– Kan få en «hang up»

Han satt ikke så mye i ro da han var yngre, innrømmer han. Var moromannen i klassen. Og hadde mye energi.

– Jeg har lest at du har Tourettes?

– Ja, jeg har en mild grad av det. Hadde jeg hatt mer, hadde jeg hatt flere tics.

– Hvordan utarter det seg da?

– Det kan være blunking, risting, bevegelser, å trekke på skuldrene. Jeg har en fryktelig liten stein i skoen i forhold til andre som virkelig har et problem med det, presiserer han, og utdyper:

– Det kan gå på hvordan jeg opplever å komme inn i et rom med masse mennesker. Man kan henge seg opp i ting, ansikter, lukter, hår, typer, personer, at man kan få en «hang up» på det. Men jeg ser på det bare som en fin ting, sier skuespilleren, som tror at diagnosen kan bidra til å styrke ham i arbeidet han gjør.

– Jeg kan ta ting litt kjapt. Ta situasjoner kjapt, være analytisk, når jeg går inn i ting, forklarer han.

Fikk tillatelse til å date kona

Og det ble tidlig klart for ham at skuespilleryrket var veien å gå.

Det hele startet med revy på Grefsen skole, før turen gikk videre til Bjørknes hvor han skulle forbedre karakterene sine.

GIFT I 20 ÅR: Caroline Giertsen Øigarden og Jon Øigarden. Foto: NTB/Lise Serud

Det ble skjebnesvangert på flere måter.

– Jeg satte opp revy der, og han satte opp revy, og så hooket vi opp og dro på stand-up-turné sammen, sier Øigarden, og sikter til sin mangeårige gode venn Thomas Giertsen (50).

Ikke bare ble de bestekamerater – de er også svogere.

– Thomas sa det var greit. Jeg måtte få tillatelse, følte jo ikke at jeg bare kunne legge an på lillesøstera hans, ler Øigarden.

I juli har han og Caroline Giertsen Øigarden (47) vært gift i 20 år.

Tre barn har det blitt: Filip (17), Mirella (15) og Thea (10).

– Hva synes barna da, om at pappa skal være med i reality?

– Jeg tror de er spente. Og så er de nok redde for at jeg skal gjøre noe de synes er flaut, sier den blide trebarnsfaren.