Kom med kraftig oppfordring til uvaksinerte: – Kan ikke vente lenger nå

Det ble klart under regjeringens pressekonferanse klokken 12.00 torsdag.

Den siste uken har smitten eksplodert i Norge, og det har blitt satt nye smitterekorder både nasjonalt og i flere byer som Trondheim og Oslo.

– Kraftig smitteøkning

Tidligere i august gikk Høie og Solberg ut i VG og varslet en sluttdato for pandemien.

Den gladmeldingen kan imidlertid stå i fare, nå som den videre gjenåpningen utsettes ytterligere.

71,9 prosent av den voksne befolkningen har fått to vaksinedoser, mens 89,1 prosent har fått dose 1. Helsedirektoratet mener imidlertid inntil 90 prosent bør være fullvaksinert før man går videre i gjenåpningsplanen.

– Det er nå kraftig smitteøkning i Norge, og vi har sett den høyeste smitteøkningen så langt i pandemien. Økningen skjer blant barn, ungdom og unge voksne, sier statsminister Erna Solberg.

Utsetter gjenåpningen

Ytterligere åpning nå, gir risiko for mer smitte, sier statsministeren.

Regjeringen følger derfor Helsedirektoratet sin anbefaling om å utsette gjenåpningen.

– Vi må ha vesentlig flere vaksinerte, sa Solberg.

Statsministeren understreker at de i dag i stor grad avlyser trinn fire, men at vi ved neste trinn går over til en normal hverdag med økt beredskap.

– Det kan muligens bli i slutten av måneden, men vi jobber etter data og ikke datoer.

Statsministeren sier at smitten er særlig utbredt blant barn og ungdom.

– Jeg forstår mange nå kjenner på stress. Skoleledelse, foreldre og elever kjenner på en krevende situasjon. Vi feilberegnet hvordan vi skulle klare å drive skolene med delta-viruset i samfunnet, sier Solberg.

På grunn av økt smitte i denne aldersgruppen, går regjeringen ut med en klar anbefaling om at kommuner som opplever høyt smittetrykk – innfører gult nivå på skolene.

Klar oppfordring til vaksinerte

Til tross for at gjenåpningen utsettes, understreker statsministeren at vi er nær en normal hverdag med økt beredskap.

Statsministeren kom derfor med en klar oppfordring til de som enda ikke har tatt vaksinen:

KLAR BESKJED: Helsetoppene kom med en klar beskjed til de som enda ikke har tatt vaksine. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hvis du skal rekke å få beskyttelse før vi går til en hverdag med økt beredskap, kan du ikke vente lenger. Ingen kommer til å være sint fordi du valgte å vente, men glad for at du kommer, sa Solberg.

– Nå er det så mange tilbud om drop-in timer, at du nesten ikke har noen unnskyldninger lenger. Da er det i så fall noe feil med prioriteringene dine, fortsatte statsministeren.

Vil vaksinere barna

Statsministeren informerte også om at de går inn for å gi vaksine til barn mellom 12-15 år.

– De faglige rådene er at 12-15-åringene får flere fordeler enn ulemper ved en vaksinasjon. Det har vært avgjørende for regjeringen. Nå er det mye smitte blant barn og unge, og vaksine vil bidra til at også denne gruppen får en mer normal hverdag, sier Solberg.