«Umulig» oppgave venter dersom Norge ikke vinner gruppen

Norges håp om VM-spill i 2022 lever etter 1-1 hjemme mot Nederland onsdag. Gruppe G er uhyre jevn. Tyrkia topper med åtte poeng. Så følger Nederland, Montenegro og Norge med sju.

Kun 13 europeiske nasjoner skal til VM. De ti gruppevinnerne er direktekvalifiserte. Tolv lag skal kjempe om de tre siste plassene.

Disse tolv lagene består av alle gruppetoerne (ti totalt) og to Nations League-nasjoner. Nations League-plassene går til de to beste gruppevinnerne i Nations League (sortert etter Uefas Nations League-ranking) som ikke blir blant de to beste i sin VM-kvalikpulje.

Norge ble som kjent nummer to i sin Nations League-gruppe bak Østerrike og kan ikke komme til playoff via denne bakdøren.

Som i EM-kvaliken skal det spilles semifinaler og finaler (enkeltoppgjør). De seks best rankede gruppetoerne får fordel av å spille på hjemmebane i semifinalen. Kun de tre finalevinnerne går til VM. Nåløyet er med andre ord svært trangt dersom Norge ikke vinner kvalikpuljen. Playoff-kampene spilles i mars 2022.

Oppgaven blir ikke lettere av at Norge møter både Tyrkia og Nederland på bortebane. Ståle Solbakkens menn må trolig ta fire poeng i disse kampene for å ha en realistisk mulighet til å vinne gruppa.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Norge har en god mulighet til å bli blant de to beste lagene i gruppa.

– Å bli nummer to er et realistisk mål. Blir vi nummer to synes jeg Solbakken har fått en veldig god start som landslagssjef, sier Mathisen.

– Jeg tror Norges muligheter til å vinne gruppen er små. Jeg tror Nederland kommer til å vinne gruppa til slutt. De har både Norge og Tyrkia hjemme. Selv om de til tider slet med Braut Haaland og Norge, ser du at de har klasse i veldig mange posisjoner, fortsetter Mathisen.

Om favorittene innfrir i de andre gruppene, kan nasjoner som Sverige, Polen, Sveits, Ukraina, Tsjekkia og Russland vente i playoff-semiene.

– Det var mange positive tegn fra Nederland-kampen som gir et berettiget håp om at det kan gå, men sannsynligvis går det ikke. Jeg tror ikke Norge vinner gruppa, og blir vi blant toerne skjønner alle som kan litt prosentregning at det ikke er så mange prosents sjanse for å komme seg til VM.

– Det er et trangt nåløye?

– Det er veldig trangt. Det sier seg selv at nåløyet til VM er trangt, men Norge har satt seg i en posisjon der de kjemper om en sluttspillplass. Derfor var det ekstremt viktig at vi ikke slapp inn et mål helt på tampen mot Nederland. Da var jeg redd, forteller eksperten.

Han er sterk i troen på at det norske mannskapet kan slå både Montenegro og Tyrkia.

– Vi skal til Tyrkia, og det blir selvfølgelig en nøkkelkamp. Jeg tror vi slår Montenegro hjemme. Det blir tøft borte mot Nederland. Men Tyrkia har vist både mot Latvia og Montenegro at de er veldig ustabile, sier Mathisen.