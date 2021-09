Reagerer på Solbakkens politiske utspill: – Oppsiktsvekkende

– Her har vi en landslagstrener som kaster seg inn i valgkampen, praktisk talt, elleve dager før et stortingsvalg, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Etter Nederland-kampen uttrykte landslagssjef Ståle Solbakken sin store frustrasjon over at kun 7000 mennesker fikk gjeste Ullevaal onsdag kveld.

Under pressekonferansen sa Solbakken at man «ikke får gjort noe mer med det enn å stemme under stortingsvalget», og på spørsmål om han håper på et regjeringsskifte etter det kommende valget svarte landslagssjefen «det er helt korrekt.»

På torsdagens pressekonferanse kunngjorde statsminister Erna Solberg åpningen for flere personer på utendørsarrangementer. Regjeringen tillater nå inntil 10.000 tilskuere, som er 3000 mer enn det som var på Ullevaal onsdag. Dermed vil det kunne være noen flere publikummere på tribunen under VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar kommende tirsdag.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å snakke så mye mer om dette, men jeg prater ut fra at vi skal være en idrettsnasjon og at vi skal legge til rette for det, sier Solbakken på sin pressekonferanse etter regjeringens kunngjøring.

– Testingen som ble gjort i går, den fungerte veldig bra. Det hele gikk som det skulle gjøre, legger landslagssjefen til.

– Ikke heldig for regjeringen

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud beskriver Solbakkens politiske ytringer onsdag som oppsiktsvekkende.

– Her har vi en landslagstrener som kaster seg inn i valgkampen, praktisk talt, elleve dager før et stortingsvalg. Han ber nærmest folk om å bytte regjeringen, fordi han mener det vil hjelpe det norske landslaget til å komme til et etterlengtet sluttspill. Dette er oppsiktsvekkende, sier Eriksrud.

Han er usikker på hvor stor påvirkning Solbakkens utspill har, men påpeker at det ikke er ideelt for regjeringen nå like før valget.

– Dette kan jo slå begge veier for Solbakken. Det er helt nytt i norsk idrett at vi har en idrettsleder som går ut og anbefaler folk å stemme på et regjeringsalternativ fremfor et annet. Men det er klart at det ikke er bra fra regjeringen at landslagssjefen elleve dager før et valg går ut og sier at han er svært skuffet over den norske regjeringen som ikke lar flere tilskuere slippe til på stadion når vi møter Nederland, Tyrkia som slipper til ti ganger så mange, sier Eriksrud og fortsetter:

– Vi har en landslagssjef i Ståle Solbakken som er mye mer samfunnsengasjert, i hvert fall ytrer han det offentlig, enn det noen av hans forgjengere har vært, så vidt jeg kan vite. Vi har jo hatt en veldig engasjert Egil «Drillo» Olsen som tidlig var politisk aktiv, men var forsiktig med å uttale seg om politikk da han var landslagssjef.

– Vi har en landslagssjef nå som i mye større grad er uredd i å si sin mening også om såkalte sensitive spørsmål rundt partipolitikk og valgkamp, og det er helt nytt, understreker TV 2s politiske kommentator.

NFF: – Innenfor ytringsfrihetens rammer

Generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, sier til TV 2 at han både forstår og er enig Solbakkens frustrasjon rundt publikumsgrensen på landskampene.

– Ståles frustrasjon kommer ofte spontant, åpent og direkte fra ham og det kan jeg forstå. Det har vært mye oppmerksomhet rundt dette før kampen, og vi synes fortsatt det er vanskelig å forsvare at det ikke skal være mer enn 7000 på tribunen når kapasiteten er 25.000, sier Bjerketvedt.

Han argumenterer med at NFF har god erfaring med å håndtere publikum og kohorter på norske fotballbaner.

– Vi har forsøkt å få godkjent en kapasitet på 50%. Da ville det vært dobbelt så mange på Ullevaal, samtidig som de ville bli plassert på en smittevernforsvarlig måte. Vi håper at det blir mulig å få inne flere tilskuere til oktober/november-kampene, men det er for tidlig å si. Vi må også se an smittesituasjonen, forklarer generalsekretæren.

– Er det ekstra frustrerende når andre land slipper inn langt flere tilskuere og dermed får mer publikumsstøtte enn Norge?

– Vi føler nok at vi har hatt et strengere regime i forhold til idretten enn de fleste andre land i Europa. Samtidig skal vi være glade for at vi ser ut til å ha kommet greit igjennom denne pandemien, men det oppleves litt urettferdig for å bruke et sånt uttrykk.

Bjerketvedt mener Solbakken er i sin fulle rett til å utrykke seg politisk, dersom han selv ønsker å gjøre det.

– Vi har alle våre private og personlige politiske preferanser, så det kan han få stå for. Det må være langt innenfor ytringsfrihetens ramme å fremme hva han vil stemme i årets valg.