På Guardiolas ønskeliste: – Det «hotteste» navnet

Det ble ingen ny spiss på Etihad i løpet av sommerens overgangsvindu. Manchester City-korrespondent tror det kan åpne opp for en framtid i lyseblått for Erling Braut Haaland.

Pep Guardiola måtte skuffet innse at det ikke ble noen ny spiss på Manchester City denne sommeren. Først stagnerte håpet om å signere Harry Kane, før Cristiano Ronaldo valgte byrival Manchester United til fordel for de lyseblå.

– Jeg tror han personlig ønsket seg Harry Kane mer enn noen andre. Han er stor fan av ham og de trodde det var mulig å hente ham, så jeg tror at han er skuffet. Det faktum at de prøvde å signere Ronaldo, viser hvor desperate de er etter en spiss. Normalt får de sitt førstevalg, men ikke denne gangen, forklarer The Athletic-journalist Sam Lee til TV 2.

Manchester City-korrespondenten har fulgt den regjerende seriemesteren tett de siste sju sesongene. Han blir ikke overrasket dersom Erling Braut Haaland følger i pappa Alfies fotspor, og blir City-spiller neste sesong.

– En spiss kommer til å være Citys hovedprioritet neste sommer og Erling Braut Haaland kommer til å være det «hotteste navnet», smiler Lee.

Haaland eller Kane

De lyseblå så lenge ut til å bli Tottenham-kaptein Harry Kanes neste stoppested, men Guardiola fikk smertelig erfare at det kan være vanskelig å forhandle med London-klubbens knallharde styreleder, Daniel Levy.

– City trodde hele veien at det skulle gå i orden. Kane hadde mer eller mindre sagt til City at han skulle ta seg av Daniel Levy, men Levy hadde ikke noen planer om å selge. Jo mer Kane gjorde for å komme seg bort, desto mer bestemt ble Levy på å beholde ham, forklarer Lee.

Han blir ikke overrasket dersom City gjør et nytt framstøt på Kane neste sommer, men samtidig tror han at Norges store stjerne fort kan bli et fristende alternativ.

– Det blir kanskje enklere for City å hente Kane om ett år, men får de ikke ham, så tror jeg de går for Haaland. Den utkjøpsklausulen er veldig attraktiv, men det er mange om det beinet, ler Lee.

– Veien har åpnet seg

For neste sommer aktiveres nemlig en utkjøpsklausul i Haalands kontrakt. Prislappen skal ligge rundt 750 millioner kroner. Lee tror at nær sagt samtlige toppklubber kommer til å ligge langflate etter jærbuens signatur.

– Dersom Kylian Mbappé forlater PSG, så kommer PSG til å ønske seg Haaland. Real Madrid ønsker å bygge opp sitt «Galácticos», så de kommer kanskje til å melde seg på. Og så har du lag som Bayern München og Manchester United, forklarer Lee.

The Athletic-journalisten tror imidlertid at kampen om Haaland har blitt noe mindre etter sommerens overgangsvindu.

– Mulighetene for Haaland har minsket litt. Chelsea har for eksempel hentet Romelu Lukaku, men jeg hadde ikke blitt overrasket om United og Bayern München prøver seg. Men veien har åpnet seg litt for City nå, og det kan være enklere å hente ham enn det de hadde forventet, avslutter Lee.