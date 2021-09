Endte med tidenes svakeste resultat for et norsk lag - nå har de satt seg et hårete mål

Som en følge av at seriespillet måtte avsluttes før alle kampene var spilt og sluttspillet ikke engang var påbegynt, ble Frisk Asker kronet til seriemestere i 2020/21-sesongen.

Laget hadde det høyeste poengsnittet.

Det ble også bestemt at Asker-klubben skulle representere Norge i Champions Hockey League - mesterligaen i europeisk ishockey.

Fredag braker det løs. Frisk Asker tar imot den østeriske storheten Red Bull Salzburg.

Til tross for at det sist, i 2019, endte med mageplask, null poeng i gruppespillet og med det tidenes dårligste resultat for et norsk lag i CHL, sikter Frisk Asker igjen høyt.

- Ingen enkel motstand

- Det blir veldig bra å komme i gang. Nå er det vel ni måneder siden sist vi spilte en tellende kamp. Det skal bli gøy å spille en kamp hvor det står litt på spill, sier Frisk Askers trener Jan André Aasland.

Fredagens motstander kom forrige sesong på 3. plass i ICEHL (den østeriske hockeyligaen) og røk ut i semifinalen i sluttspillet.

De har vært med i CHL fem ganger tidligere, og er en klubb med langt større budsjett enn fjorårssesongens seriemester i Norge.

Aasland har respekt for den østeriske klubben, men ser muligheter.

- Det er ingen enkel motstand, men vi går ut på isen med tro på at vi kan vinne, sier han.

SIKTER HØYT: Frisk Askers trener Jan André Aasland har tro på at laget vil hevde seg bedre i årets CHL enn hva de gjorde i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB

- Et hårete mål

- Hva er deres målsetning i CHL?

- Vi har lyst til å ta poeng. Sist gang endte vi jo uten poeng. Også har vi et håp om å kunne være med å kjempe om å gå videre fra gruppespillet, svarer han.

- Tror du det er realistisk å kunne gå videre fra gruppespillet?

- Det blir tøft, men man skal sette seg litt hårete mål. Vi må ha en målsetning om det, svarer Aasland.

Ingen gullgruve

Frisk Askers daglige leder, Nicolay Sørensen, forventer at alle billettene blir solgt.

- Billettsalget går bra. Det blir nok fullt, men det har ikke vært noe veldig trykk. Folk "våkner" ofte dagen før og sikrer seg billett, sier Sørensen.

Det å spille i CHL for hockeylag er på langt nær så økonomisk gunstig som det er for fotballag.

Det er ingen gullgruve, sier den daglige lederen.

- Det er ikke så mye å tjene, men dere går heller ikke i minus?

- Det er riktig. Det kan hende vi går i et pluss med over 100.000 kroner, men det kan også hende vi kommer ut i null. Det er den sportslige verdien som er stor her, svarer han.

Skulle det bli avansement for Frisk Asker vil det være økonomisk gunstig, men heller ikke det vil være noen gullgruve.

Sørensen mener likevel det betyr mye for klubben å ta del i turneringen.

- Det å være med i CHL betyr at vi får med oss god erfaring, både med arrangement-biten og det sportslige. Vi skal møte gode lag, og vi har mange unge spillere som ikke har vært ute og prøvd seg på seniornivå mot lag fra større ligaer. Det blir veldig bra, sier han.

FORVENTINGER: Frisk Askers Sondre Bolling Vaaler (t.v) feirer en scoring sammen med lagkamerater. Vaaler har store forventinger til seg selv den kommende sesongen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

- Utrolig tøft

Sondre Vaaler er en av spillerne treneren trekker frem som en av dem han forventer mye av den kommende sesongen, og som han håper fortsetter den fremgangen han hadde i løpet av forrige sesong.

21-åringen håper å kunne bidra med enda mer i sesongen som kommer, og backen er klar for kjempe allerede fredag.

- Det blir veldig tøft. Jeg har ikke så mye kunnskap om laget, men det virker som et skikkelig lag. Det blir utrolig tøft, sier han til TV 2 Sporten torsdag.

- Forrige gang endte det med null poeng. Hva tror du er realistisk å få til denne gangen?

- Jeg tror vi kan gjøre det bedre enn det. Jeg vet at to av lagene vi skal møte er skikkelig bra lag, men det fra Polen (JKH GKS Jastrzębie) vet jeg ikke nok om, svarer Vaaler.

Frisk Askers kamper i gruppespillet:

3. september - Frisk Asker - Red Bull Salzburg

5. september - Frisk Asker - HC Bolzano

10. september Red Bull Salzburg - Frisk Asker

12. september HC Bolzano - Frisk Asker

5. oktober JKH GKS Jastrzębie - Frisk Asker

12. oktober Frisk Asker - JKH GKS Jastrzębie