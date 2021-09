FHI anbefaler én vaksinedose til barn født mellom 2006-2008

– Vi anbefaler å tilby årskullene i ungdomsskolen født i 2006-2008 én vaksinedose i første omgang, da dette gir den beste individuelle nytte-ulempe avveiningen etter vår vurdering, står det i dokumentet til FHI.

FHI mener at ved å tilby denne gruppen én vaksinedose, vil ungdommen redusere egen risiko for alvorlig sykdom, og også redusere egen risiko for alvorlig sykdom, samt redusere risiko for den sjeldne, men alvorlige bivirkningen myokarditt (hjertemuskelbetennelse, journ.anm) som først og fremst ses etter andre dose, skriver de videre.

I anbefalingen til FHI står det at ungdom i alderen generelt har svært god vaksinerespons, og at det er sannsynlig at beskyttelsen vil vare lenger etter én dose i denne aldersgruppen enn det vil være hos voksne.

I likhet med vaksineringen av aldersgruppen 16-17, anbefaler FHI at man benytter vaksinen fra BioNTech/Pfizer. Årsaken er at det foreligger større erfaring med bruk av dette produktet i denne aldersgruppen.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert til pressekonferanse klokken 12.00 hvor temaet vil være nettopp vaksinering av barn. Pressekonferansen sendes direkte på TV2.no og Nyhetskanalen.