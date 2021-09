Nå kommer renteøkningen – dette bør du gjøre for å spare tusenvis av kroner

23. september skal Norges Bank offentliggjøre sin nyeste beslutning om styringsrenten. Sentralbanken har varslet at renten skal settes opp i september, og trolig en gang til i desember.

Når styringsrenten settes opp, tar det vanligvis ikke lang tid før bankene setter opp boliglånsrentene. Du må dermed forvente dyrere boliglån i tiden framover.

– Forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sa sentralbanksjef Øystein Olsen da styringsrenten ble holdt uendret på null prosent i august.

Styringsrente: Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenten er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte. Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenten heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere. En renteøkning er egentlig et signal om at det går bra med norsk økonomi, og kan for eksempel føre til høyere lønnsvekst. Kort tid etter koronapandemien traff Norge våren 2020, satte Norges Bank styringsrenten ned til historisk lave null prosent.

Mange har dårlig boliglånsrente

Sindre Noss i Renteradar.no sier de fleste økonomer forventer at Norges Bank til sammen vil øke styringsrenten med minst ett prosentpoeng i løpet av høsten og utover i 2022.

– Styringsrenten kommer antakeligvis til å heves fra null til 0,25 prosent nå i september, og videre til 0,5 prosent i desember. Bankene kommer sannsynligvis til å følge etter med å øke boliglånsrentene tilsvarende, sier Noss.

Renteradar.no er en tjeneste som hjelper boliglånskunder med å få en bedre rente. De har et kommersielt samarbeid med Bulder Bank, Nybygger.no og Nordea Direct.

Gjennomsnittlig rente blant Renteradars brukere er nå 1,75 prosent, som er på linje med tallene bankene rapporterer inn til SSB.

– Det er likevel store variasjoner mellom kundene, hvor de med best rente ligger ned mot 1,3 prosent, mens de med dårligst rente ligger langt over to prosent, sier Noss, og fortsetter:

– 26 prosent av brukerne som logger seg på tjenesten vår for første gang har over to prosent i boliglånsrente. Det er etter vår mening altfor mange. Er du en ordinær boliglånskunde som betaler renter og avdrag i tide, skal boliglånsrenten din være godt under to prosent.

15.000 kroner spart i året

Hos Renteradar ser de at mange boliglånskunder med enkle grep kan redusere sin boliglånsrente med rundt 0,5 prosentpoeng, og dermed nøytralisere renteøkningen som kommer.

– De fleste kunder kan gjennom å forhandle renten med banken eller flytte boliglånet sitt til en annen bank oppnå en rente godt under to prosent, sier Noss.

Han forteller at det særlig er de eldre og lojale kundene som ofte betaler for mye for boliglånet sitt. Dette til tross for at det gjerne er dem som har best sikkerhet for lånet og lavest belåningsgrad.

Sindre Noss i Renteradar. Foto: Renteradar

– Kunder med over to prosent i boliglånsrente kan ofte prute ned renten med minst 0,5 prosentpoeng. Er de villige til å bytte bank, kan de spare enda mer, sier Noss.

Et halvt prosentpoeng lavere boliglånsrente høres kanskje ikke mye ut, men for en person med tre millioner kroner i lån vil dette utgjøre 15.000 spart i året.

– Det er få sparetips bankøkonomer kan komme med som matcher det, sier Noss.

Ett krystallklart råd

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet påpeker at det ikke er noen automatikk i at prisen på boliglån skal følge utviklingen i styringsrenten.

– Det er tydeligst når styringsrenten senkes, for da er det mange banker som bare delvis reduserer sine boliglånspriser eller drøyer med å følge sentralbanken, sier Jensen.

Nå som styringsrenten skal opp, mener han at du som forbruker ikke uten videre skal godta at banken gjør ditt boliglån dyrere.

– Du bør bruke din forbrukermakt og allerede i dag begynne dialogen med banken din om vilkårene på boliglån. Det er liten grunn til å være lojal mot banken din.

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Foto: John Trygve Tollefsen

Fagdirektøren ser på renteøkningen som en god anledning til å undersøke markedet og finne ut hvem som har det beste tilbudet, og se hvordan de ulike bankene tilpasser seg endringen fra Norges Bank.

Uansett hvilket tilbud du får fra rådgiveren din i banken, har Forbrukerrådet et krystallklart råd til alle:

– Sjekk tilbudet opp mot tilbud fra andre banker. Uavhengig av om du går for fast eller flytende rente, bør du orientere deg i markedet og se om en annen bank kan gi deg et billigere lån. Jo større lån, jo mer har du å spare, sier Jensen.

– Tar mindre tid enn mange tror

På Forbrukerrådets tjeneste Finansportalen kan du sammenligne priser på lån med både fast og flytende rente, og velge det som passer best for deg.

– Sammenlign låneprisene og ta kontakt med banken din. Be dem matche det beste tilbudet du finner i portalen, og forhandle deg frem til en rimeligere pris. Om banken ikke ønsker å matche, kan du enkelt bytte til en rimeligere tilbyder og spare penger, sier Jensen.

Han forteller at mange nordmenn er for lojale mot banken sin, og ikke ofte nok sjekker om de kan spare på en forhandling eller et bytte.

– Det er ikke alltid lett å finne tid og energi til å sette seg ned og ta en gjennomgang, det forstår vi, men det er langt mindre tidkrevende enn mange tror, sier Jensen, og legger til:

– Det er forskjell på tilbyderne der ute, og det er ingen grunn til å bli i et kundeforhold hvor du ikke får de beste prisene eller vilkårene. Sjekk, forhandle og bytt med jevne mellomrom – så slipper du å betale mer enn du må.

Nominell vs effektiv rente

Historien har vist at det som regel lønner seg å velge lån med flytende rente, men om du ønsker forutsigbarhet, kan lån med fast rente være det riktige for deg.

Dersom du har et lån på 1,5 millioner kroner med fast rente, viser Finansportalens oversikt at det er 660 kroner å spare i måneden på å velge det billigste fastrente-tilbudet framfor det dyreste.

Kommunikasjonssjef Kristian K. Fredheim i Sbanken forteller at de har hatt relativt stor pågang av folk som søker boliglån gjennom 2021. Hans fremste tips til de som skal søke boliglån nå er å se på forskjellene mellom nominell og effektiv rente.

Kommunikasjonssjef i Sbanken, Kristian K. Fredheim. Foto: Sbanken

– Forskjellen er i mange tilfeller større enn man tror, og kan spare deg for flere tusen i året, sier Fredheim.

Nominell rente er den renten du må betale for selve lånet, mens effektiv rente er den renten du faktisk betaler når gebyrer og andre kostnader tas med i regnestykket. Det er derfor mest hensiktsmessig å sammenligne bankenes effektive rente.

– I tillegg bør kunder faktisk se an hvorvidt det er noen ekstra eller «skjulte» gebyrer som følger med lånet, og hvorvidt «vinninga går opp i spinninga» for eksempel når man inngår avtaler som fordrer at du også må kjøpe flere andre produkter hos banken du vurderer, sier Fredheim.