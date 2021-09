Helsedirektoratet anbefaler regjeringen å utsette trinn 4

Helsedirektoratet skriver i sin anbefaling som ble levert til Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) onsdag 1. september at de anbefaler en utsettelse av trinn 4 i gjenåpningsprosessen.

Helsedirektoratet anbefaler ikke å endre innholdet på trinn 3 eller 4 nå.

«Den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90% av befolkningen som er 18 år og eldre er vaksinert med to doser. Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen 4-6 uker», står det i anbefalingen til Helsedirektoratet.

Bes utrede tredje dose

Helsedirektoratet viser også til at en rekke land nå tilbyr sine innbyggere en tredje vaksinedose.

– På bakgrunn av utviklingen, anbefaler Helsedirektoratet at HOD ber om en snarlig utredning av en evt. tredje vaksinedose også i Norge, heter det i rapporten.

Helsedirektoratet anbefaler også at det åpnes opp for flere mennesker på arrangementer med kornasertifikat, og faste, tilviste plasser. Dette mener de kan innføres før man går over til trinn 4.

– Uheldig

Helsedirektoratet skriver at de støtter FHI på at smitteøkningen vi har sett den siste uken er uheldig.

«Den aktuelle økningen av epidemien er uhedlig, og vil fortsatt kreve tett oppfølging fra kommunene og statlige etater,» skriver de.

Helsediretoratet understreker at det foreløpig ikke er noen overhengende fare for overbelastning av sykehusene.