Hun ble hyllet og beundret av verdens mektigste – så slo historien sprekker

I 2014 svevde Elizabeth Holmes høyt. Kun 30 år gammel hadde hun bygget opp selskapet Theranos som ble verdivurdert til ni milliarder dollar.

Selskapet lovet at de skulle revolusjonere måten man kunne avdekke sykdom på. De hevdet de hadde utviklet en test som kunne ta over 200 blodprøver med én dråpe blod. «Edison-testen» skulle kunne avdekke blant annet kreft, HIV, og diabetes, og løftene tiltrakk seg søkkrike investorer som Henry Kissinger og Rupert Murdoch.

Elizabeth Holmes i 2015 - kort tid før korthuset begynte å kollapse. REUTERS Foto: Brendan Mcdermid

Holmes ble hyllet. Noen omtalte henne som den «nye Steve Jobs». Magasinet Forbes omtalte henne som verdens yngste kvinnelige «self made» milliardær, og hun ble invitert til Bill Clinton for å diskutere nærligslivsspørsmål sammen med Jack Ma.

Løgner kom til overflaten

Ett år senere begynte imperiet å slå sprekker.

Edison-testen viste seg å være verdiløs. Den kunne ikke påvise noen sykdommer, og historier om juks, løgner og bedrag begynte å komme til overflaten.

Ifølge tiltalen visste Holmes at testen ikke klarte å påvise sykdommer, men hun fortsatte å promotere produktet, og underslå informasjon om de manglende resultatene. Mellom 2015 og 2018 vokste skandalen, og til slutt kollapset selskapet totalt.

Både Holmes, og hennes daværende kjæreste og forretningspartner, Ramesh «Sunny» Balwani, ble tiltalt for 12 tilfeller av bedrageri. De risikerer 20 år i fengsel hvis de finnes skyldige.

Det store ubesvarte spørsmålet er hvorfor Holmes satset så stort på en teknologi hun angivelig visste ikke kom til å virke.

Holmes ekskjæreste og forretningspartner, Ramesh Balwani, er også tiltalt for de samme 12 punktene. Hans sak kommer opp i januar 2022. l Foto: Justin Sullivan

Elizabeth Holmes er nå 37 år gammel. Ifølge tiltalen skal Holmes og Balwani, løyet for både investorer, leger og pasienter.

I 2019 ble hun løslatt mot kausjon og hun giftet seg med en ti år yngre mann. De fikk et barn sammen i juli i år.

Enorm oppmerksomhet

Tirsdag begynte juryutvelgelsen til den kommende rettssaken i San Jose, California. Det er forventet at åpningsinnleggene holdes 8. september.

Holmes har aldri fortalt sin side av saken, men det antas at hun vil erklære seg ikke skyldig når rettssaken starter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det gigantiske fallet fra å være en ung suksessrik mangemilliardær, til å sitte på tiltalebenken, vekker interesse verden over, og det er laget dokumentarer, skrevet bøker og en TV-serie om saken er på trappene.

Oppmerksomheten ble enda større da rettsdokumenter ble offentliggjort forrige uke.

Anklager om mishandling

Der kommer det fram at forsvarerne hevder at Holmes ekskjæreste og partner, Balwani, mishandlet henne både seksuelt, emosjonelt og psykisk, og var svært kontrollerende. Forsvaret kommer til å hevde at dette gikk ut over Holmes' evne til å ta beslutninger.

Balwani reagerer kraftig på beskyldningene og kaller dem hårreisende.

Det blir opp til juryen å avgjøre hvem de tror på. Det er forventet at Holmes selv vil vitne i saken. Balwanis sak kommer ikke opp for retten før januar 2022.

Tidligere president Bill Clinton i samtale med Elizabeth Holmes og en av verdens rikeste menn, grunnleggeren av Alibaba Group, Jack Ma, under Clinton Global Initiatives årlige møte i New York. september 2015. REUTERS/ Foto: Brendan Mcdermid

Ambisiøs familie

Elizabeth Holmes kommer fra et velstående hjem i Washington DC. Begge foreldrene jobbet på Capitol Hill. Ifølge de som kjente Holmes som barn var hun høflig, men sjenert.

Forbes har intervjuet en psykiater som har kjent Elizabeth Holmes helt siden hun var barn. Richard Fuisz var nabo til Holmes-familien og forteller at det var en familie som var opptatt av status og å bygge nettverk.

Da Elizabeth var ni år skal hun ha skrevet et brev til sin far og fortalt at hun ville i livet var å oppdage noe nytt som menneskeheten ikke visste var mulig.

Elizabeth begynte på prestisjeuniversitetet Stanford i 2002. Ifølge Fuisz var det foreldrene som ordnet en plass for henne der gjennom noen bakdører.

På Stanford studerte hun for å bli kjemiingeniør. I et skoleprosjekt jobbet hun fram en idé til et plaster som skulle slippe ut antibiotika ved behov.

– Overbevist om egen genialitet

Da hun fikk tilbakemelding fra en av lærerne i farmasi, Phyllis Gardner, om at plasteret aldri ville fungere, avfeide hun kritikken.

– Hun var fullstendig overbevist om sin egen genialitet. Hun var ikke interessert i min ekspertise i det hele tatt. Det var ganske opprørende, sier Gardner til BBC.

Bare noen måneder etter sluttet hun. Hun var bare 19 år og satset isteden på å etablere Theranos. På imponerende vis klarte hun å få en rekke rike investorer til å tro på ideen sin fram til 2015 da hele grunnlaget til selskapet viste seg å ikke holde mål.