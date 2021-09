Etterlengtet hopp for Sp

Senterpartiet går mest frem på TV 2s nye gallup torsdag. Partiet øker med 1,4 prosentpoeng til 12,4 prosent.

Målingen er helt fersk, Kantar gjorde de siste intervjuene like før klokken 20 torsdag kveld.

Bakgrunnstallene viser at Vedums parti har vært inne i en positiv trend de siste to dagene. Med 12,4 prosent får partiet 23 mandater på Stortinget - fire mer enn på gårsdagens måling. Sp løfter dermed venstresidens flertall fra 96 til 100 mandater.

Samtidig øker Støres foretrukne regjeringsgrunnlag, bestående av Ap, SV og SP, fra 79 til 82 mandater. Fortsatt mangler de opprinnelige rødgrønne 3 mandater på flertall.

Sveinung Rotevatn under Arendalsuka Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Inne og ute

To Venstre-statsråder er inne på Stortinget i denne målingen. Fra Rogaland kommer næringsminister Iselin Nybø inn mens hennes kollega i Miljøverndepartementet, Sveinung Rotevatn i Hordaland slår følge fra Hordaland. Begge er inne på utjevningsmandat.

Fra Sogn og Fjordane kommer den selverklærte distriktsopprøreren Alfred Bjørlo inn. Han er i dag ordfører i Stad kommune.

Carl I Hagen har tidligere vært inne på tinget fra Oppland, men denne gangen er det ikke plass til den gamle partilederen blant utjevningsmandatene.

Frp mest tilbake

Frp går tilbake med 1,7 prosentpoeng og får 9,0 prosent. Dermed har bobilen til Listhaug definitivt mistet fremdrift. Partiet faller for andre gang på rad - etter tre strake målinger med opptur. Partiet ville fått 16 mandater på Stortinget hvis dette var valgresultatet - mot 27 i det utgående stortinget. Ingen partier mister flere mandater enn Frp.

Arbeiderpartiet har en lojalitet på 64 prosent i dag, som vil si at 64 prosent av dem som stemte på partiet i 2017 sier de vil gjøre det igjen. Lekkasjen til Rødt og SV minker, men er fortsatt på et høyt nivå med 80 000 velgere. Samtidig øker strømmen av velgere fra Ap til Mdg som mottar 37 000 tidligere Ap-velgere. Det er det høyeste tallet i valgkampen så langt.

Partiet henter fortsatt klart flere velgere fra Høyre og Frp enn de gir tilbake.

Frp opplever et fall i lojaliteten. Bare 55 av de gamle velgerne fra 2017 holder fast ved partiet. Sylvis disipler lekker fortsatt med 30 000 flere stemmer enn partiet får tilbake.

Høyre lekker fortsatt vesentlig flere til Ap enn de mottar. I tilleg er lekkasjen til Venstre fortsatt økende. Høyre gir 29 000 flere velgere til Venstre enn de får tilbake. Disse velgerne alene holder Venstre over sperregrensen.

KrF kommer også denne gangen over sperregrensen, selv om bare 6 av 10 gamle velgere holder fast ved partiet. For KrF er dette et lavt tall. Samtidig er KrF begynt å hente velgere fra andre partier, slik vi så for første gang i går. På den andre siden lekker partiet én av åtte velgere til gruppen andre. Det er grunn til å tro at disse velgerne forsvinner til Partiet de kristne (PDK) og nykomlingen Sentrum.

Mdg har klar lavest lojalitet av alle stortingspartiene. Bare 49 prosent av 2017-velgerne sier de vil stemme på dem igjen. Det som berger Mdg er tilsig av velgere fra Venstre og Ap. Disse nye velgerne holder Mdg over sperregrensen.

Rødt opplever at nær to tredeler av velgerne fra 2017 holder fast ved partiet. Det fortsetter å sige inn velgere fra SV og Ap.

Senterpartiet får et lite hopp i denne målilngen. Det skyldes økt tilsig fra Arbeiderpartiet og Frp.

SV har fortsatt en positiv utvikling og henter mange fra kameraratene på venstresiden, Ap, Mdg og Rødt.

Venstre har igjen en liten økning i lojaliteten, som er nå er på 56 prosent. Dette er opp mer enn 20 prosent siden bunnen tidligere i valgkampen. Partiet henter som nevnt mange fra Høyre og avgir ca 10 00 velgere nettp til MDG.

Andre partier

Andre-gruppen øker med 0,6 prosentpoeng på denne målingen

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 i perioden 27.8 - 2.9.2021 med 1480 spurte. Statistisk feilmargin ligger mellom +/-1,1 og +/-2,3 poeng