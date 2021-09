Vaksineskeptiker Joe Rogan har fått korona

Amerikanske Joe Rogan leder den ekstremt populære podkasten «The Joe Rogan Experience», hvor han er kjent for å være frittalende og kontroversiell.

Onsdag delte han nyheten om at han har testet positivt for korona, etter å ha kommet hjem fra en rekke live-shows i Florida hvor viruset for tiden sprer seg fort, melder blant annet New York Times.

– Gjennom natten fikk jeg feber, kaldsvette, og jeg skjønte hva som skjedde, sier han i en video på Instagram, og legger til at han flytter til en annen del av huset, skjermet fra familien.

I vår skapte Rogan heftig debatt i USA da han sa i podcasten at unge, friske mennesker ikke burde ta korona-vaksinen. Det fikk til og med Det hvite hus til å reagere.

– Hvis du bare vil tenke på deg selv og ikke resten av samfunnet, så er det OK, uttalte Dr. Anthony Fauci, leder av White House Coronavirus Task Force.

I gårsdagens video forteller Rogan at han har fått behandling og blitt medisinert.

– Søndag var jævlig, sier han og legger til at han føler seg bedre nå.

Han har blant annet blitt behandlet med monoklonale antistoffer, det samme som president Donald Trump ble behandlet med. Antistoffene har hindret koronasmittede fra å bli alvorlig syke.

– Jeg vil sende en hjertelig takk til moderne medisin som har dratt meg ut av dette så fort og så enkelt, sier Rogan.

Han sier også at han har tatt medisinen ivermektin, som er veldig kontroversiell fordi amerikanske FDA (The Food and Drug Administration) advarer mot denne behandlingen.

– Å ta store doser av denne medisinen er skadelig og kan gjøre seriøs skade, har FDA uttalt.