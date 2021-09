Bil er for mange en stor investering.. Derfor gjelder det å «treffe» riktig når ny bil skal kjøpes, enten den er helt ny eller brukt.



Vi ønsker jo oss et enkelt og forutsigbart bilhold, med færrest mulig verkstedbesøk.

Derfor er det smart å sette seg litt inn i plusser og minuser ved biltypen man vurderer. Ikke bare rundt de praktiske tingene som plass og ytelser, men også når det gjelder kvalitet og driftssikkerhet.

Det finnes mengder av ulike kvalitetsundersøkelser, men den som nok henger aller høyest er amerikanske J.D. Power sin VDS-undersøkelse.

Det står for Vehicle Dependability Study. Den analyserer feil og problemer på nye biler, de siste 12 månedene. Denne blir av mange regnet som bortimot "fasiten" på dette området.

Omfattende

Den høyt anerkjente studien har de nå utført i rundt 30 år.

Analysen er særdeles grundig, og tar for seg de fleste potensielle problemområdene.

Årets studie er basert på svar fra 110.827 kjøpere og leietakere av nye 2021 -modeller. Det ble stilt hele 223 (!) spørsmål i ni kategorier, om alt fra design, generell brukervennlighet, infotainment-system samt motor og gir for å nevne noe. Med andre ord – her gjøres ting svært grundig.

J.D. Power har i denne undersøkelsen sjekket kvaliteten ved å finne antall problemer pr. 100 biler i løpet av de første 90 dagene av eierskapet.

Bunn-10: Bilen med flest feil: Mazda: 177

Subaru: 182

Mercedes-Benz: 193

Acura: 200

Land Rover: 200

Alfa Romeo:204

Volvo: 210

Volkswagen: 213

Audi: 240

Chrysler: 251 Kilde: J.D Power

Gjennomsnittet for alle de 32 bilmerkene som var med i undersøkelsen var på 162 feil per 100 biler. Det er fire færre enn i 2020. Eller sagt på en annen måte; gjennomsnittsbilen hadde 1,62 feil de første tre månedene.

Vi har sett på bilene som ikke kommer så veldig godt ut av årets store undersøkelse og gir deg her de ti bilmerkene som kommer dårligst ut. Her finnes det både noen overraskelser og noen norske bilfavoritter.

Listen

Helt på jumboplass finner vi amerikanske Chrysler der eirene i gjennomsnitt har opplevd 251 feil, eller drøyt 2,5 feil per bil.

Audi er merket som kaprer plassen over med 2,4 feil per bil. Så er det et lite hopp opp til Volkswagen med 2,13. Så følger Volvo hakk i hæl med 2,10. Alle disse merkene er jo bestselgere i det norske markedet.

Men disse plasserer seg i denne undersøkelsen under merker som kanskje ikke er spesielt kjent for god kvalitet. Nemlig Alfa Romeo og Land Rover med en feilrate på henholdsvis 2,04 og 2,0. Også Hondas amerikanske luksusmerke, Acura ender på 2,0.

Så følger Mercedes, Subaru og Mazda på de neste plassene med 1,93, 1,82 og 1,77 poeng.

Infotainment-problemer

Undersøkelsen forteller ikke noe om hva som er den største utfordringen til hvert enkelt bilmerke, men gir en generell beskrivelse av noen av problemene.

Infotainment-systemet er det brukerne opplever som mest problematisk- 25 prosent av alle klagene er utfordringer knyttet til dette.

Det er særlig tilkoblingen av smart-telefon trådløst opp mot Android Auto/Apple CarPlay som oppleves som problematisk i følge studien.

Det viser seg også at vanlige biler har mindre problemer enn de såkalte premiumbilene. Denne trenden har vært tydelig de siste årene. Grunnen er at premium-merkene generelt utstyrer bilene sine med mer, nyere og mer kompleks teknologi.

