Den kinesiske elbil-produsenten Nio er på vei inn i Norge. Om du ikke har hørt om dem før, kan vi røpe at dette er en fersk bilprodusent. De startet så sent som i 2014, men har allerede gjort seg bemerket, blant annet ved å sette ny rekord for elbil på Nürburgring, deltakelse i Formel E – og salg av personbiler.

Første modell ut i Norge er SUV-en ES8. Her er det firehjulsdrift, rekkevidde på drøyt 500 kilometer, over 530 hestekrefter og mulighet for å trekke tilhenger.

Med andre ord en bil som bør passe mange norske kjøpere godt.

Selve lanseringen skjer 23. september. Da får vi også vite prisene.

Men allerede nå har vi fått et første møte med bilen. Det fikk vi på Eggemoen Flyplass, utenfor Hønefoss.

Her fikk vi anledning til å teste bilen på flystripe, i en offroad-løype og på landeveien. Vi fikk også høre mer om Nio sin måte å tenke elbil på. Den skiller seg ganske tydelig fra mange av de andre aktørene på markedet.

Slik ser Nio ES8 ut. Her i offroad-løypa i sandtaket.

Fullt batteri på fire-fem minutter

Mens andre fokuserer mest på hurtiglading, vil for eksempel Nio heller bytte hele batteripakken på bilen. Det går mye raskere – og vil også sørge for at du til enhver tid har et "friskt" batteri.

I Kina har de allerede testet batteribytting en stund. Der har de nemlig 400 batteribyttestasjoner. I Norge kommer den første i Oslo-området. Men innen utgangen av året skal det være en ved alle de fire største byene.

– Fire-fem minutter tar det å bytte batteriet. Når batteriet som tas ut av bilen er levert, kan kvaliteten sjekkes. Hvis det er noe som må fikses, kan det gjøres fortløpende, forteller Marius Hayler general manager i Nio Norge.

Marius Hayler er general manager i NIO Norge – og er veldig spent på lanseringen av el-SUVen ES8.

Elbil uten batteri

I tråd med denne løsningen, har de også lagt opp til en ordning der du rett og slett kjøper bilen uten batteripakken. I stedet kan du lease batterier, etter behov. På den måten har du til enhver tid en oppdatert og moderne batteripakke – og du kan velge mellom ulike batteristørrelser, i forhold til hva du trenger der og da.

– Vi mener kunden på den måten også vil få en bedre annenhåndsverdi, lavere pris på bilen ved kjøp og god kontroll på batteripakken, fortsetter Hayler.

Han forteller at det første servicepunktet vil være på plass i oktober, på Ensjø i Oslo. Det jobbes også med partnere rundt service i de andre store byene.

Det er svært romslig i baksetet. Du kan justere både vinkelen på ryggen og skyve setene fram og tilbake.

Romslig

ES8 er en stor SUV. Vi snakker over fem meter i lengde. Den leveres som seks- eller sjuseter. Bagasjerommet svelger alt fra 310 liter med alle sju seter i bruk – til 1.901 liter om man legger alle baksetene flatt.

Selv på tredje seterad er fullt mulig å sitte for voksne. Og du har både ladepunkt og egne koppholdere her.

Andre seterad er justerbar, slik at du kan skyve disse fram for å gi plass til beina. Og siden bilen er så romslig, er det fullt mulig å sitte komfortabelt på andre seterad når den er skjøvet fram.

Her kan du virkelig strekke på beina. Passasjersetet som hentet ut av første klasse på et fly!

Foran er det også et hav av plass. Passasjersetet har en slags "liggefunksjon" som rett og slett er som å sitte på første klasse i et fly. Du kan felle ut en støtte i fotbrønnen og få en pute under leggene, slik at du mer eller mindre kan ligge langstrakt. Sikkert deilig på langtur!

Nomi kjenner deg

Interiøret røper ellers at man sikter mot premium. Her er det påkostet materialbruk, god passform og ikke noe som skrangler. Det er en liten skjerm for instrumenter, head up display i frontruten og en større, stående hovedskjerm.

Menysystemet er lett å venne seg til. Men det blir en del trykking på skjermen.

Vi hadde et såpass kort møte med bilen, at vi ikke fikk bli kjent med hvor mye du kan styre med knappene på rattet.

En artig gimmick er det vesle, runde "fjeset" på toppen av dashbordet. Det er Nomi (know me) – som responderer på talekommandoer. Vi testet med vekslende hell (se video øverst i artikkelen). Enn så lenge forstår den kun engelsk – men Nomi er på "språkkurs" og skal snart kunne norsk, også.

På toppen av dashbordet har du en digital følgesvenn som gjerne hjelper deg med stort og smått underveis på turen.

Rask

Testbilene har den store batteripakken på 100 kWt. Det gir en rekkevidde på drøyt 500 kilometer, målt etter WLTP-metoden.

Som nevnt satses det på batteribytte, som er veldig fort gjort. Men den kan selvsagt hurtiglades, også. Her er den imidlertid et stykke bak de beste i klassen. 100 kW kan den ta imot. De beste klarer opptil 270 kW – og mange har 150 kW.

Elmotorene har for øvrig en effekt på solide 534 hestekrefter. 0-100 km/t leveres dermed på 4,9 sekunder. I en bil på 2,5 tonn, er det ganske rått!

Hengerkapasiteten er 1,5 tonn – mens toppfarten er 200 km/t.

Komfortabel

Vi har ikke fått kjørt ES8 mye på vanlig vei. Vi kan derfor ikke konkludere på kjøreegenskaper. Men vi fikk om ikke annet inntrykk av at komforten er høy. Det bidrar blant annet luftfjæringen til.

Bilen kan heves og senkes – og har ulike kjøreprogram. Det er ikke et eget offroad-oppsett. Men for å bedre framkommeligheten kan du velge snømodus. I sandtaket viser den at bratte bakker med vanskelig underlag ikke er noe problem.

Støydempingen virker også å være bra.

Vekten merkes når du skal bremse og ta svinger, og noe annet ville vært rart. Dette er en stor, høy og tung bil.

Broom-Vegard med sine 190 centimeter på sokkelesten kan fint sitte på bakerste seterad en stund. Interiøret er fleksibelt.

Restaurant og bibliotek

Et annet område der Nio tenker utenfor boksen, er at de har en annen type forhandler/butikk, enn alle andre. De kaller det Nio House. Det første åpner på Karl Johan. Her blir det bibliotek og restaurant – ja, og mulighet for interesserte til å komme innom og ta en titt på bilen, selvsagt.

I løpet av et knapt års tid, skal det være et Nio House i de fire største byene i Norge.

I tillegg til servicesenter, vil det også være mobile vedlikeholdsenheter som drar ut og treffer kundene der de er.

23. september åpner Nio House i Oslo – da får vi også vite prisene på bilen. Fram til det er det vanskelig å si om denne bilen er et gunstig kjøp, eller ikke. Vi tipper den legger seg rundt 600.000 kroner - og dermed tett opptil blant andre BYD Tang.

Video: Slik fungerer Nios batteribyttte-stasjon:

