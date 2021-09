Uværet Ida skaper kaos i New York

Uværet Ida, som tidligere i uka rammet det sørlige USA, er nå på østkysten. Tusenvis er evakuert i Pennsylvania, og det er unntakstilstand i New Jersey.

I nærheten av byen Johnstown i Pennsylvania har vannstanden ved en demning blitt så høy at tusenvis har måttet evakuere, etter at det i enkelte områder har falt nesten 13 centimeter regn.

Byen ble tidligere rammet av en stor flom da en demning brast i 1989. 2.200 mennesker mistet livet da 11 meter med vann kom fossende inn i et tettbygd strøk.

Også ved flere demninger har folk måttet evakuere, og for andre er det like i nærheten.

Stengte veier og strømløse boliger

Ellers i delstaten har Ida ført til at utallige skoler og forretninger midlertidig har måttet stenge dørene. Rundt 150 veier som delstatens transportmyndigheter vedlikeholder, er stengt, mens det også er mange andre det er umulig å kjøre på.

Rundt 18.000 kunder er uten strøm, 12.000 av dem sentralt i Pennsylvania.

Stormen fortsatte østover onsdag kveld, og værtjenesten NWS har bekreftet at minst én tornado har oppstått. I sosiale medier er det lagt ut flere bilder og videoer av boliger som er rasert av vinden, samt tak som har løsnet fra bygg sør i New Jersey, like ved grensa mot Philadelphia og Pennsylvania.

Unntakstilstand i New Jersey

New Jersey-guvernør Phil Murphy har erklært unntakstilstand. I byen Lambertville har innbyggere lagt ut bilder i sosiale medier av store vannmengder i gatene og biler som er under vann.

I Virginia har nesten 20 boliger blitt skjøvet av grunnmuren av springflo, og flere campingvogner ble tatt av vann vest i delstaten. I Rockville i Maryland ble en 19-åring funnet død etter at vannstanden hadde tatt seg opp til taket i en kjellerleilighet, mens en annen er savnet.

Biler under vann i New York

Også i storbyen New York har det kommet store vannmengder, og ordfører Bill DeBlasio har erklært unntakstilstand.

Bilder fra bydelen Queens viser oversvømte gater, og på en T-bane-stasjon på Manhattan fosser det inn vann.

Operatørselskapet MTA skriver at det er «ekstremt begrenset» hvor mye av tjenesten som er tilgjengelig og at mye er stanset som følge av uværet, skriver New York Times.

Tornadovarsel

I bydelen Bronx er det lagt ut video av flere bilder som er helt eller delvis under vann, og det er utstedt tornadovarsel.

Også flyplassen Newark er hardt rammet. I en uttalelse heter det at det er «alvorlig flom» på flyplassen, og det har blitt lagt ut video i sosiale medier av store vannmengder inne på flyplassen. Alle flyginger er midlertidig satt på vent.

I Massachusetts lenger nord er det utstedt farevarsel for springflo i Boston og store deler av delstaten, skriver Boston Herald.