Sykehus i USA nær kollaps på grunn av mange koronainnlagte

En strøm av nye pasienter, de fleste uvaksinerte, fører til at sykehus i USA må gjøre mer plass for syke der det ikke er plass. I minst fem delstater er det omtrent ingen intensivsenger tilgjengelig.

Sykehusinnleggelser på landsbasis har økt med nesten 500 prosent de siste to månedene, skriver The New York Times.

Ifølge USAs helsedepartement er det mindre enn 10 prosent ledige intensivsenger i Alabama, Georgia, Texas, Florida og Arkansas.

Disse statene er også blant dem der vaksineskepsisen er størst og færrest er vaksinert.

I gjennomsnitt blir omtrent 12.200 amerikanere innlagt på sykehuset hver dag med COVID-19. Prognosemodellene som brukes av Senteret for sykdomskontroll og forebygging (CDC) antyder at tallet innen 27. september kan stige til så høyt som 22 400 om dagen.

Den nedre enden av prognosen setter de daglige sykehusinnleggelsene på rundt 6.400.

Høyeste tall siden januar

Carol Burrell, som er direktør for et sykehusselskap i det nordøstlige Georgia, sier de fikk inn 287 nye koronapasienter mandag, mer enn noen gang siden pandemien var på det verste i januar.

– I praksis er sykehusene våre fulle. Vi leter etter ledig plass i korridorer og møterom i mottakene, sier hun.

En rekke andre sykehus i Georgia sender pasienter videre til andre sykehus.

I Alabama meldte helsemyndighetene mandag om rekordantall nye pasienter. 880 koronasyke lå på intensivavdelinger i delstaten, høyere enn rekordtallet 848 i januar.

Minst 100 sykehus i Texas meldte også at deres intensivavdelinger var fulle mellom 20. og 26. august, og noen av dem satte opp telt utenfor for å ta seg av nye pasienter.

Smitten spres raskt

Delta-varianten sprer seg raskt i USA og smittetallene har økt betraktelig etter at skolene startet i august.

Til nå har nærmere 40 millioner amerikanere blitt smittet av koronaviruset siden starten av pandemien. 642 004 personer har dødd som følge av det, viser en oversikt fra Johns Hopkins University.

Bare 61,5% av amerikanerne i alderen 12 år og oppover er fullstendig vaksinert mot COVID-19, ifølge data fra CDC.

(©NTB / TV 2)